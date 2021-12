Stefania Orlando si scaglia contro Soleil Sorge dopo l’uscita di Alex dal GF Vip: ecco cosa ha detto (FOTO)

L’uscita di Alex Belli dalla casa del GF Vip ha scatenato un bel putiferio, sia dentro sia fuori la casa. Soleil Sorge è apparsa disperata dinanzi al comportamento assunto dall’uomo, ma da fuori c’è’ qualcuno che non comprende affatto il suo stato d’animo, lei è Stefania Orlando.

L’ex gieffina, infatti, si è scagliata contro l’influencer esortandola ad assumersi le proprie responsabilità. La donna è stata piuttosto dura, pertanto, vediamo che cosa ha dichiarato.

Le parole di Stefania contro Soleil

Stefania Orlando ha pubblicato una Instagram Storie al veleno contro Soleil Sorge. La protagonista ha voluto commentare quanto accaduto ieri sera al GF Vip e non l’ha mandata certamente a dire. Nello specifico, la showgirl ha esordito dicendo che ciò che è accaduto nel reality show condotto da Alfonso Signorini deve servire come insegnamento a molte donne. Quando una persona decide di impelagarsi in una relazione con un uomo impegnato, a maggior ragione se sposato, deve prendere coscienza di una cosa.

Nel caso in cui l’uomo in questione dovesse decidere di lasciare sua moglie, resterebbe comunque un individuo del quale non ci si può fidare in quanto recidivo nel suo errore. Se, invece, tale uomo decidesse di tornare con la coda tra le gambe da sua moglie, all’amante non resterebbe altro che un pugno di mosche. Per tale ragione, le persone che decidono di cominciare questo genere di relazioni dovrebbero assumersi le proprie responsabilità.

La Orlando condanna la Sorge

Secondo il punto di vista di Stefania Orlando, infatti, adesso è totalmente inutile che Soleil Sorge si disperi per Alex, in quanto sapeva perfettamente ciò a cui sarebbe andata in contro. Giunti nel 2021, infatti, Stefania ha detto che dovremmo smetterla di colpevolizzare solamente i mariti fedifraghi e dovremmo cominciare ad addossare le dovute colpe anche alle donne che provocano e che si insinuano in un rapporto di coppia.

Con queste parole, dunque, la Orlando ha chiarito perfettamente il suo punto di vista su quanto accaduto ed ha dimostrato di essere sprezzante nei confronti di Soleil. Della stessa idea sono anche molti utenti del web che, infatti, non comprendono per quale ragione adesso la Sorge debba passare da vittima. In casa, invece, molti coinquilini si stanno prodigando per la ragazza per cercare di tirarle su il morale.