Uomini e Donne, spoiler 15 dicembre: Gemma esce con Leonardo, gara di ballo con Tina e Gianni

Gli spoiler della puntata del 15 dicembre di Uomini e Donne rivelano che la puntata comincerà con Gemma Galgani seduta al centro dello studio. Dopo essere guarita dal covid la donna ha avuto la possibilità di conoscere dal vivo il nuovo corteggiatore Leonardo.

Ebbene, stando a quanto emerso, pare che tra i due si sia venuto a creare un bel rapporto, sta di fatto che nella puntata in questione andrà in onda un’esterna avvenuta tra i due. Inoltre, assisteremo anche ad una gara di ballo. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Spoiler 15 dicembre: Gemma e Leonardo vanno avanti

Nella puntata di mercoledì 15 dicembre di Uomini e Donne vedremo che si parlerà di Gemma e Leonardo. I due siederanno al centro dello studio per raccontare come stiano andando le cose tra di loro. Maria De Filippi manderà in onda un’esterna avvenuta tra i due protagonisti la sera prima, durante la quale entrambi sono stati molto complici. Successivamente, poi, la dama bianca e il suo nuovo cavaliere si cimenteranno in un ballo sfrenato sotto le note di Grease..

Ad esibirsi, però, non saranno solo loro due, anche Gianni e Tina si cimenteranno in un ballo molto movimentato sulle note della stessa canzone. Tra le due coppie, dunque, si avvierà una sorta di gara di ballo, chi avrà trionfato? Lo scopriremo nel corso della puntata in questione. Dopo questo momento di ilarità e divertimento, però, in studio ci saranno accese discussioni.

Liti al trono classico di Uomini e Donne

Le anticipazioni del 15 dicembre di Uomini e Donne rivelano che si parlerà anche di Elena e Luigi. I due daranno luogo ad uno scontro in quanto le ultime uscite non sono andate esattamente nel modo che avevano immaginato e sperato. Nella discussione, poi, si intrometteranno anche Armando e Tina e si darà luogo a delle discussioni molto forti. La dama e Incarnato si troveranno d’accordo ad andare contro Luigi dandogli del cafone.

Successivamente, poi, entreranno in studio Angela e Antonio. I due ripristineranno un clima piuttosto sereno, sta di fatto che annunceranno che presto si sposeranno. Dopo essere usciti dalla trasmissione insieme, i due hanno deciso di fare un passo molto importante. La data delle nozze è fissata per il 17 dicembre. I presenti in studio, chiaramente, non potranno fare a meno di congratularsi con loro e fargli i migliori auguri.