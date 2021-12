Alex e Delia, ecco che cosa è successo tra loro una volta usciti dal GF Vip (VIDEO)

Quello che molti telespettatori del GF Vip si stanno domandando è cosa sia accaduto tra Alex e Delia una volta che lui ha deciso di abbandonare la casa per uscire con la sua donna. Quest’ultima era arrivata in studio da Alfonso Signorini con l’intenzione di lasciare il suo compagno.

Tuttavia, un colpo di testa di lui ha cambiato completamente le carte in tavola. La Duran, però, ha dichiarato che Alex si sarebbe dovuto impegnare molto per riuscire a riconquistare la sua fiducia, sarà davvero così? Scopriamo cosa è successo.

Cosa è successo tra Alex e Delia dopo il GF Vip

Una volta usciti dalla casa del GF Vip Alex e Delia sono stati beccati insieme alla stazione di Roma pronti per partire. A fornire queste informazioni è stato il giornalista di Chi Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo ha asserito che tra i due sembra essere tornato il sereno come se nulla fosse mai accaduto. La coppia è stata beccata in atteggiamenti piuttosto intimi e complici alla stazione. Lei gli stringeva la mano e gli ha dato anche una mano a sistemare la mascherina sul viso.

Insomma, dai loro comportamenti pare proprio che Belli non abbia dovuto lavorare per nulla allo scopo di riconquistare la sua donna. Gabriele, poi, ha aggiunto anche altri dettagli che riguardano la vita privata tra loro due. In particolar modo, ha detto che Delia non avrebbe mai potuto lasciare l’attore in quanto lui l’ha “sistemata”. Parpiglia, infatti, ha dichiarato di essere stata a casa loro e di essersi trovato una realtà davvero assurda.

I retroscena su Belli e la Duran di Parpiglia

Nell’abitazione, infatti, erano presenti Alex, Delia, la mamma e un’amica di quest’ultima. Tutte si comportavano quasi come delle ancelle dell’attore, mentre lui dirigeva la situazione. Lo stesso Belli, inoltre, in una precedente occasione, dichiarò di aver “sistemato i conti” della sua donna, pertanto, a lei fa comodo continuare a stare con lui. In caso contrario, la protagonista non saprebbe neppure dove andare.

Tra Alex e Delia, dunque, è tornato tutto alla normalità dopo il GF Vip e questo sta fomentando ancora di più i dubbi di coloro i quali ritengono che i due si siano messi d’accordo fin dal primo momento. Intanto lo show non è ancora finito. L’ex gieffino, infatti, presto entrerà in casa per avere un confronto con Soleil. Ce ne saranno da vedere ancora delle belle.