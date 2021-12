Belen Rodriguez e Michele Morrone beccati insieme mano nella mano: “Stanno insieme da prima di Antonio” (FOTO)

Quando si parla della vita sentimentale di Belen Rodriguez lo scoop è sempre assicurato e stavolta c’entra anche l’attore Michele Morrone. I due sono stati beccati insieme in un noto ristorante milanese e, stando a quanto rivelato da svariate segnalazioni, pare abbiano una relazione.

A rendere ancora più credibile questa informazione è stata la pagina di gossip Whoopsee, sulla quale è presente anche un video alquanto esplicito. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Le segnalazioni su Belen e Michele

In queste ore è trapelata una notizia piuttosto interessante che riguarda Belen Rodriguez e Michele Morrone. Nello specifico, pare che tra i due possa esserci una relazione di coppia. Nel corso delle settimane precedenti la showgirl è finita spesso al centro di gossip a causa della presunta crisi con Antonino Spinalbese. Tra i due sembrava essere tutto finito, tuttavia, la showgirl aveva smentito questi pettegolezzi. A distanza di qualche giorno a quell’annuncio, però, ecco che è saltato fuori un altro gossip.

Pare, infatti, che Belen abbia una nuova fiamma, ovvero, l’attore Morrone. I due sono stati avvistati in un rinomato ristorante milanese mano nella mano. La coppia si dirigeva verso il proprio tavolo e entrambi sembravano molto complici. A gettare un po’ di pepe in più sulla faccenda, poi, ci hanno pensato alcune persone che hanno dichiarato di lavorare all’interno del locale in questione. (Continua dopo la foto)

La Rodriguez e Morrone insieme da prima di Antonino?

L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato la segnalazione di una sua fan la quale ha dichiarato di essere stata presente durante l’avvistamento di Belen Rodriguez e Michele Morrone in quel ristorante. I dipendenti, però, sono vincolati ad un contratto di riservatezza, per il quale non possono divulgare informazioni o fare foto a ciò che accade all’interno del locale. La persona in questione, quindi, ha chiesto di essere anonima, ma ha dato informazioni molto precise sull’accaduto.

Tale utente ha detto che tra Belen e Michele ci sarebbe una relazione, che va avanti da pima che la Rodriguez intraprendesse la sua storia con Antonino. I due, poi, si sarebbero lasciati per un periodo di tempo, per poi tornare insieme adesso. Ricordiamo che Michele, in una precedente intervista, aveva sminuito la showgirl dicendo che i suoi standard di donna andassero ben oltre “due te**e e un cu*o”. A quanto pare, però, l’attore ha cambiato idea.