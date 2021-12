Il Paradiso delle signore trama 17 dicembre: Anna fa una scelta dolorosa, Nino è in crisi

La trama della puntata del 17 dicembre del Paradiso delle signore rivela che Nino si troverà ad affrontare un periodo molto difficile e sulla faccenda non potrà non intervenire Don Saverio. Flora, dal canto suo, sarà pronta per lasciare Milano, ma prima di farlo ha una sorpresa per le sue colleghe.

Anna, invece, si troverà a vivere un momento molto turbolento, che la porterà a prendere una decisione molto difficile e dolorosa che riguarda Salvatore. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà nell’ultima puntata della settimana.

Nino in crisi al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di venerdì 17 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Gemma troverà una splendida sorpresa sotto l’albero di Natale. In particolare, si tratta di qualcosa che le porterà alla mente il ricordo di suo padre che non c’è più, pertanto, non potrà fare a meno di essere molto felice. Al grande magazzino, intanto, ci sarà un momento molto toccante. Flora si preparerà a partire per l’America, dato che ha deciso di trascorrere lì le festività natalizie.

Prima di partire per il suo viaggio, però, deciderà di andare al Paradiso per dare dei regali a tutte le veneri. Le ragazze, chiaramente, resteranno molto colpite dalla generosità del gesto della stilista. Per quanto riguarda Nino, invece, il seminarista è ufficialmente in crisi. Il giovane non è più sicuro di percorrere la strada giusta e Armando e Dora l’hanno scoperto. Per tale motivo, il capo-magazziniere non potrà fare a meno di andare da Don Saverio.

Trama 17 dicembre: la decisione di Anna

Armando si confiderà con il parroco e chiederà a lui un consiglio su come comportarsi con Nino. Nel frattempo, al Paradiso delle signore, nella puntata del 17 dicembre, vedremo che Irene inciterà Dora a cogliere l’occasione al volo. La ragazza deve approfittare del momento di confusione che sta vivendo il seminarista per aprirsi con lui e palesargli i suoi sentimenti. Cosa deciderà di fare la fanciulla? Accoglierà la richiesta della sua amica?

Intanto, anche Anna vivrà un momento piuttosto complicato. La donna ha paura di aprirsi con Salvatore e di rivelargli la verità su sua figlia. Nello specifico, teme che il giovane Amato possa non guardarla più con gli stessi occhi di sempre nel caso in cui dovesse venire a conoscenza della verità. A tale scopo, la donna arriverà a prendere una decisione molto drastica e sofferta.