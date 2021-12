Oroscopo 16 dicembre 2021: Toro verso cambiamenti, Bilancia turbati

Le previsioni dell’oroscopo del 16 dicembre esortano gli Ariete ad essere più comunicativi. I nati sotto il segno del Toro sono favoriti, mentre i Sagittario devono impegnarsi di più.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Smettete di tenervi tutto dentro e cercate di aprirvi di più con le persone a cui tenete. La comunicazione è un fattore estremamente importante per ogni tipo di rapporto, sia di coppia, sia d’amicizia che di lavoro. Tenetelo bene a mente.

Toro. I nati sotto il segno del Toro si avviano ad intraprendere dei cambiamenti alquanto interessanti. Se non sapete esattamente quale sia la scelta giusta da prendere, fermatevi un attimo e non abbiate fretta.

Gemelli. L’oroscopo del giorno 16 dicembre delinea un inizio giornata abbastanza turbolento. Ad ogni modo, verso il pomeriggio ci sarà un miglioramento che favorirà anche i rapporti interpersonali.

Cancro. Dal punto di vista sentimentale vi sentite molto meglio. Gli ultimi giorni sono stati un po’ turbolenti, tuttavia, adesso è tempo di rimettersi in sesto e riappropriarsi della propria vita.

Leone. Interessanti risvolti sul fronte sentimentale. Le relazioni in crisi potrebbero giungere ad un punto di svolta. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è opportuno darsi da fare e non perdere tempo in chiacchiere.

Vergine. In amore vi sentite un po’ confusi e questo potrebbe provocare dei turbamenti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, c’è qualcosa che vi preoccupa e non mi permette di essere sereni al 100%.

Previsioni 16 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di turbamento. Se sentite che la terra vi trema sotto i piedi cercate di mantenere la calma. Non è il momento di dare luogo a delle scenate.

Scorpione. Non abbiate la pretesa di risolvere sempre tutto e subito. Ci sono delle faccende per le quali è necessario che passi un po’ di tempo prima di trovare una soluzione. Dal punto di vista sentimentale dovete essere un po’ più pazienti.

Sagittario. Questo è un periodo un po’ turbolento, ci sono molte cose da fare e il tempo è poco. Ad ogni modo, cercate di non trascurare il vostro lavoro e non lasciatevi trasportare dall’impeto del voler portare a termine le cose a tutti costi.

Capricorno. In questo periodo non sapete davvero dove barcamenarmi. Le vostre giornate sono quasi sempre piene e questo vi provoca anche un po’ di stress. Cercate di agire seguendo una tabella di marcia predefinita.

Acquario. In ambito sentimentale vivrete una giornata abbastanza tranquilla. Sì ci sono delle cose in sospeso da risolvere è bene che viviate da fare subito. In ambito professionale, invece, è meglio mantenere un profilo basso.

Pesci. Non tutti i mali vengono per nuocere, Per tale ragione cercate di essere cauti. Evitate di perdere la pazienza anche per le cose più futili. Cercate di conservare le vostre energie per qualcosa di più serio.