Soleil Sorge smaschera Alex Belli: svela cose intime che lui le ha confessato su Delia (VIDEO)

Dopo essersi sentita “sedotta e abbandonata” Soleil Sorge ha deciso di smascherare Alex Belli nella casa del GF Vip. Nello specifico, la ragazza ha divulgato ad alcune sue coinquilini delle confidenze che l’attore le aveva fatto durante la sua permanenza in casa.

Si tratta di faccende molto intime che riguardano il modo in cui Alex e Delia sono soliti gestire il loro rapporto di coppia. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

La vendetta di Soleil contro Alex Belli

La vendetta di Soleil Sorge contro Alex Belli si sta consumando lentamente. Dopo aver trascorso una giornata quasi intera a piangere per l’uscita repentina dell’attore dalla casa del GF Vip, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di passare all’attacco. La protagonista, infatti, si è lasciata andare con Manila e Jessica ed ha fatto delle rivelazioni inedite che riguardano Belli. Quest’ultimo si è molto aperto con Soleil durante la sua permanenza in casa.

Tra i due si era venuto a creare un rapporto speciale al punto da spingerli a farsi delle confidenze davvero intime. Adesso che le cose sono andate in questo modo, però, Soleil ha deciso di divulgare quelle informazioni così private che i due si erano scambiati. Nello specifico, la Sorge ha lasciato intendere che l’attore e la sua compagna siano una coppia estremamente aperta.

Katarina conferma la versione della Sorge

In particolare, ha rivelato che per loro, il fatto che ci fossero dei “terzi in comodo” non fosse affatto un problema. Questo è il motivo per il quale l’attore non si è minimamente scomposto dinanzi le foto dei baci tra la sua donna e un altro uomo. Manila e Jessica hanno ascoltato quanto rivelato da Soleil Sorge sul conto di Alex Belli ed hanno detto che, in effetti, avevano cominciato a sospettare questa cosa.

Nel frattempo, questa indiscrezione è stata confermata anche dall’ex moglie di Alex, Katarina Raniakova, che durante un’intervista a Casa Chi ha ammesso che tra lui e Delia ci fosse un rapporto aperto. Per entrambi, dunque, non ci sarebbero problemi se l’uno o l’altra tradisca. Katarina, inoltre, ha anche rivelato che il suo ex avesse voluto provare ad instaurare anche con lei questo genere di rapporto. Tuttavia, lei si è sempre categoricamente rifiutata, al punto da interrompere il matrimonio una volta appreso dei tradimenti di lui.