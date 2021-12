Uomini e Donne, Andrea Nicole va via con Ciprian e Gianni la umilia: “Disonesta, la redazione ti paga anche la casa” (VIDEO)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 15 dicembre, Andrea Nicole ha fatto la sua “scelta” e Gianni Sperti si è scagliato duramente contro di lei. L’opinionista ha accusato la tronista di essere una disonesta e di non aver portato rispetto alla redazione.

In seguito, poi, anche Tina Cipollari ci ha messo il carico da 90 pronunciando degli insulti molto gravi contro la ragazza. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Andreea Nicole fa la sua “scelta”

La puntata del 15 dicembre di Uomini e Donne è stata estremamente movimentata in quanto è stato il momento in cui è andata in onda la “scelta” bizzarra di una delle due troniste. Andrea Nicole ha raccontato di aver passato la notte con Ciprian senza dire nulla alla redazione e Gianni Sperti ha sbottato contro di lei. La tronista è entrata in studio con fare dimesso e dispiaciuto ed ha cominciato a raccontare quanto accaduto la sera prima.

Ciprian si è recato a casa sua senza avvertire la redazione e lei lo ha fatto entrare. I due hanno trascorso la notte insieme e la redazione è stata informata dell’accaduto solo all’indomani. Nel momento in cui la ragazza ha fornito questa versione, Gianni e Tina si sono scagliati contro di lei come delle furie. Sperti è stato molto duro in quanto ha dato della disonesta alla giovane e poi le ha rinfacciato anche tutte le attenzioni che la redazione ha avuto per lei.

Gianni furioso a Uomini e Donne

Lo staff del programma l’ha sempre trattata come una principessa, specie in virtù del difficile passato che ha avuto. La redazione, inoltre, le ha pagato per tutto questo tempo anche l’affitto in una casa a Roma vicina agli studi Elios. Proprio in virtù di questo, tutta l’equipe di Maria De Filippi non meritava assolutamente un trattamento simile. Andrea Nicole ha provato a discolparsi e a chiedere scusa, ma Gianni Sperti non le ha dato modo.

Nella parte conclusiva, poi, anche Maria De Filippi ha espresso la sua opinione e non ha potuto fare a meno di dirsi delusa dal comportamento dei due. Specie Ciprian ha dimostrato di non voler bene davvero ad Andrea in quanto l’ha messa in una situazione davvero complicata. Nicole, dal canto suo, ha sbagliato a non aver avvisato la redazione. Poi i due sono usciti con la coda tra le gambe dallo studio.