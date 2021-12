Uomini e Donne anticipazioni 16 dicembre: lite tra Elena e Luigi, un annuncio e un bacio

La puntata di giovedì 16 dicembre di Uomini e Donne sarà molto movimentata, quasi al pari di quella di ieri. Nella messa in onda di mercoledì, infatti, c’è stata la bizzarra scelta di Andrea Nicole, la quale si è attirata il rancore e le accuse dei presenti in studio.

Quest’oggi, però, sarà dato spazio ad altri esponenti del parterre, tra cui Elena e Luigi ed altri. Per quanto riguarda il trono classico, Matteo si renderà protagonista di un bacio. Scopriamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Lite tra Elena e Luigi nella puntata del 16 dicembre

Le anticipazioni della puntata del 16 dicembre di Uomini e Donne rivelano che si inizierà continuando a parlare del triangolo formato da Gloria, Armando e Mirko. La donna è uscita con entrambi e, a quanto pare, si è trovata molto bene con tutti e due. Specie con Incarnato si è venuto a creare un certo feeling. Dopo aver parlato di loro tre, poi, siederanno al centro dello studio Elena e Luigi. Tra i due, invece, le cose non sono andate molto bene, sta di fatto che in studio daranno il via ad una discussione molto accesa.

Nel dibattito saranno chiamati in causa anche gli opinionisti, i quali prenderanno di mira soprattutto il cavaliere. Anche Incarnato si troverà coinvolto nel dibattito e non potrà fare a meno di scagliarsi contro Luigi dandogli del cafone per alcuni atteggiamenti assunti con la dama che sta corteggiando. Successivamente, poi, gli animi si rassereneranno con l’ingresso in studio di Angela e Antonio.

Un annuncio e un bacio a Uomini e Donne

I due torneranno nello studio di Uomini e Donne nella puntata del 16 dicembre per fare un annuncio molto importante, ovvero, convoleranno a nozze. A quanto pare, nel loro caso l’amore è sbocciato sul serio, al punto da spingerli a sposarsi. Il matrimonio sarà celebrato venerdì 17 dicembre e i presenti in studio non potranno fare a meno di unirsi alla gioia dei protagonisti con un caloroso applauso.

Al trono classico, invece, si parlerà di Matteo. Finalmente il tronista sta cominciando a legarsi un po’ di più con alcune corteggiatrici. Nello specifico, racconterà di essere uscito sia con Federica sia con Martina. Specie con quest’ultima si è venuto a creare un clima così sereno e disteso, al punto da spingere i due a scambiarsi un bacio molto passionale.