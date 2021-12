Isabella Ricci svela retroscena su quando lasciò Uomini e Donne, poi le stoccate contro Ida e Gemma (VIDEO)

Dopo la scelta fatta a Uomini e Donne, Isabella Ricci e il suo nuovo compagno Fabio hanno rilasciato un’intervista su un portale di gossip chiamato su Instagram “Uominiedonneclassicoover”. In tale occasione i due hanno avuto modo di spiegare come stiano procedendo le cose tra loro e non solo.

Specie la Ricci ha svelato dei retroscena inerenti alcune dinamiche del programma, con particolare riferimento al periodo durante il quale decise di andare via. Inoltre, poi, la donna si è scagliata duramente anche contro Gemma Galgani e Ida Platano.

I retroscena su Uomini e Donne di Isabella

Nel corso di una recente intervista, Isabella Ricci ha svelato alcuni retroscena su Uomini e Donne. Nello specifico, la donna ha parlato di quando decise di allontanarsi dal talk show pomeridiano. Per svariate registrazioni, infatti, la protagonista non è stata presente nel parterre e tutti credevano che fosse andata via. In effetti, Isabella ha svelato di essere arrivata ad un punto di rottura con alcuni personaggi del programma, al punto da decidere di non tornare più.

Le continue ed estenuanti liti, specie con Gianni Sperti e Armando Incarnato, stavano cominciando a pesarle un po’ troppo, pertanto, aveva deciso di abbandonare. In seguito, però, è stata la redazione di Maria De Filippi a convincerla a ritornare. Per riuscire nell’intento, lo staff decise di presentarle un nuovo corteggiatore, Fabio. Per fortuna, la dama accettò di ritornare, sta di fatto che oggi è felicissima accanto al cavaliere.

La Ricci contr Ida e Gemma

Durante il dibattito, però, Isabella Ricci si è levata qualche sassolino dalla scarpa anche contro alcuni volti noti di Uomini e Donne. In primo luogo, ha detto che avrebbe tanto apprezzato delle scuse da parte di Gianni, che purtroppo non sono mai arrivate. In seguito, poi, ha accusato Gemma di essere completamente falsa. Per la Ricci, la dama bianca sarebbe un’attrice da oscar, in quanto non è possibile che si innamora così facilmente di tutti gli uomini che vengono a corteggiarla.

Isabella, però, ha avuto da ridire anche su Ida. Secondo il suo punto di vista, infatti, non si è comportata in modo normale con Diego. Anche se lui ha commesso un errore, è assurdo che lei non gli dia una possibilità considerando il sentimento che ha dichiarato di provare. Le due donne, sopracitate, dunque, sono per la Ricci solo personaggi da tv.