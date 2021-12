Giulio Raselli sbotta contro Andrea Nicole: “Non ha rispetto del lavoro altrui…” (FOTO)

Quello che è accaduto durante la puntata di ieri di Uomini e Donne al trono di Andrea Nicole ha lasciato tutti senza parole e in molti sono intervenuti sui social per commentare, tra questi anche Giulio Raselli. Lui è stato prima corteggiatore e poi tronista del programma, ma in entrambi i casi non ha avuto molta fortuna.

Ad ogni modo, la sua riconoscenza nei confronti di coloro i quali gli hanno dato questa opportunità è sempre molto elevata. Pertanto, scopriamo che cosa ha detto contro la tronista e il suo corteggiatore Ciprian.

La clamorosa uscita di scena di Andrea Nicole

Andrea Nicole ha fatto la sua scelta in un modo piuttosto bizzarro e molti si sono scagliati contro di lei, tra cui anche l’ex tronista Giulio Raselli. La protagonista è entrata in studio ammettendo di aver trascorso la notte insieme a Ciprian senza dire nulla alla redazione della trasmissione. Questo ha fatto perdere letteralmente le staffe a Gianni Sperti, il quale non ha esitato a dare della disonesta alla tronista.

Anche Tina e Maria sono rimaste molto male del comportamento di Andrea e, soprattutto, di Ciprian, pertanto, la giovane e il suo nuovo fidanzato sono usciti dallo studio con tono dimesso e sguardo basso. Ad ogni modo, la loro uscita di scena ha generato molto sgomento sui social. Alcuni ex volti del programma hanno sentito il bisogno di intervenire per manifestare tutto il loro dissenso.

L’affondo di Giulio Raselli

Tra questi c’è stato anche Giulio Raselli, il quale ha accusato Andrea Nicole di essere stata davvero pessima. Con il suo atteggiamento strafottente ha dimostrato di non rispettare affatto il lavoro degli altri e, conseguentemente, di non rispettare neppure se stessa. La redazione di Uomini e Donne è fatta di uno staff che si prodiga costantemente per cercare di far sentire a proprio agio i ragazzi e le ragazze che entrano a far parte del programma.

Proprio in virtù di questa dedizione, nessuno meritava una simile presa in giro. Ad ogni modo, le dure parole di Giulio hanno fatto storcere il naso all0influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo si è detto basito del pulpito dal quale viene la predica. Secondo il suo punto di vista, infatti, anche Raselli avrebbe sfruttato la trasmissione per diventare popolare e fomentare il suo traffico social.