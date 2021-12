La lite tra Alex e Delia in treno era finta? Un ex concorrente del GF Vip svela di averli visti e sgancia una bomba (VIDEO)

Nel corso della giornata di ieri sul web non si è fatto altro che parlare della furiose lite in treno avvenuta tra Alex e Delia, tuttavia, essa potrebbe essere stata finta. I dubbi sulla veridicità del loro comportamento sono sorti a molti, tuttavia, a dare qualche informazione in più è stato un ex concorrente del GF Vip.

Durante una diretta Instagram, infatti, Samy ha svelato di aver visto la coppia dopo la puntata senza che loro se ne accorgessero. Quello che ha rivelato sembrerebbe incastrare una volta per tutte la coppie. Scopriamo cosa è emerso.

Le rivelazioni di Samy su Alex e Delia

Sono in molti, ormai, a dubitare di Alex e Delia, pertanto, anche la lite in treno potrebbe essere stata finta. Alcune persone presenti all’interno del loro vagone hanno riportato delle immagini dalle quali si evince che i due abbiano avuto un’animata discussione. Ad un certo punto, la modella ha avuto addirittura uno scatto di ira gettando contro il suo uomo la fede. Tuttavia, alla luce di quanto rivelato da Samy durante la diretta Instagram con Jo Squillo, Clarissa Selassiè e Ainett Stephens, la lite non sembra più così credibile.

L’ex gieffino, infatti, ha accusato i due di essere finti e di aver architettato ad hoc tutto sin dal primo momento. In particolar modo, il giovane ha dichiarato che, dopo la fine della puntata dello scorso lunedì, gli è capitato di beccare la coppia in hotel e i due sembravano tutt’altro che in preda ad una crisi. Entrambi, infatti, non facevano altro che baciarsi e scambiarsi effusioni romantiche.

Lite finta in treno?

Questo, dunque, va a cozzare completamente con la lite avuta in treno, pertanto, Alex e Delia potrebbero aver fatto finta solo per rendere più credibile tutto quello che è accaduto. Ma non è finita qua. Samy, infatti, ha anche dichiarato di essere a conoscenza del fatto che i due siano una coppia aperta. Tra di loro, quindi, i tradimenti reciproci sarebbero del tutto tollerati.

Queste insinuazioni sono state confermate sia da Soleil, all’interno della casa del GF Vip, sia dall’ex moglie di Alex, Katarina Raniakova. Al momento, però, sia Alex sia Delia si sono trincerati dietro un rigoroso silenzio. Da quando lui ha abbandonato la casa, infatti, non è ancora tornato sui social. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà e cosa dichiarerà.