Dramma per Francesco Chiofalo: “Polpetta ha avuto un ictus, è paralizzata, non sopravvivrà” il video di come l’ha ritrovata

In queste ore, Francesco Chiofalo ha vissuto un dramma in quanto la sua maialina Polpetta sta molto male. L’animale ha avuto un ictus che, purtroppo, le ha portato delle ripercussioni molto forti e, molto probabilmente, non riuscirà a sopravvivere.

Il personal trainer ha parlato a cuore aperto si suoi fan ed ha deciso di raccontare loro tutto quello che è successo. Il giovane, inoltre, ha voluto pubblicare anche il video di come ha ritrovato il suo maialino dopo il malore.

Il dramma di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha raccontato il dramma che sta vivendo in queste ore. Il giovane ha esordito dicendo che non avrebbe mai voluto fare questo annuncio, tuttavia, si vede costretto a raccontare la verità ai suoi fan per rispetto loro e per trasparenza. Qualche giorno fa il giovane ha ritrovato la sua maialina Polpetta completamente sdraiata con il viso nella ciotola del cibo.

Il protagonista inizialmente non capiva cosa le fosse successo, così ha deciso di farle un video per mandarlo al suo veterinario. Dopo alcuni controlli, il dottore ha appurato si sia trattato di un ictus che, purtroppo, ha reso paralitico l’animale. Francesco, infatti, ha dichiarato che il maialino non si muove più, non mangia e non muove più gli occhi, si trova praticamente in uno stato vegetativo.

Il video di come ha ritrovato Polpetta dopo l’ictus

Nel corso del suo sfogo, Francesco Chiofalo ha dichiarato che, inizialmente, non voleva raccontare il suo dramma in quanto sperava che l’animale si sarebbe ripreso. Purtroppo, però, questo non è accaduto e, quasi certamente, non accadrà. Il ragazzo ha dichiarato che non sa effettivamente quanto ancora possa vivere in queste condizioni. Dopo aver fatto il suo annuncio, poi, Francesco ha deciso di rendere ulteriormente partecipi i fan mostrando il video di come ha ritrovato Polpetta.

Il giovane ci ha tenuto a precisare che si trattava di immagini un po’ forti per le persone molto sensibili, tuttavia, ha deciso comunque di rendere pubblico il tutto. Nel video in questione, infatti, si vede la maialina sdraiata con il muso nella scodella, completamente priva di sensi. Lui ha provato a muoverla per richiamare la sua attenzione, ma da parte sua non c’è stato alcun tipo di risposta. Di seguito è riportato il video dello sfogo e del triste ritrovamento.