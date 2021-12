La mamma di Soleil Sorge spara a zero contro Alex Belli: “Deve vergognarsi…” poi ecco che fine ha fatto Carlo

In queste ore la mamma di Soleil Sorge ha rilasciato un’intervista nella quale ha sparato a zero contro Alex Belli. La donna è intervenuta per commentare quanto accaduto durante la messa in onda di lunedì scorso del GF Vip e si è detta assolutamente indignata.

La cosa che la sta lacerando maggiormente è vedere sua figlia stare così male per una persona come Alex. Nel corso dell’intervista, poi, la donna ha tirato in ballo anche Carlo, il misterioso fidanzato di Soleil.

Lo sfogo della mamma di Soleil contro Alex Belli

La mamma di Soleil Sorge si è sfogata contro Alex Belli. La protagonista ha esordito dicendo che sua figlia non sia realmente innamorata di lui, in quanto non rispecchia affatto i suoi canoni e standard. Tuttavia, la giovane si era molto affezionata a lui e credeva nel rapporto speciale che si era venuto a creare. Ad ogni modo, tra i desideri della giovane non ci sarebbe mai stato quello di spingere l’attore a lasciare sua moglie per iniziare una relazione seria con lei.

In merito a Belli, la donna lo ha esortato a vergognarsi, in quanto sia lui sia sua moglie hanno pianificato tutto sin dal primo momento. Secondo il suo punto di vista, dunque, la coppia si sarebbe messa d’accordo prima che il concorrente entrasse a far parte del reality show. Da questo ne consegue che Soleil sia stata solamente illusa e presa in giro. Ad ogni modo, la donna ha dichiarato di essere convinta che sua figlia si riprenderà presto da tutto questo brutto incubo.

Che fine ha fatto il fidanzato della Sorge

Nel corso dell’intervista, poi, la mamma di Soleil Sorge ha affrontato anche un tema differente da Alex Belli. Nello specifico, la protagonista si è soffermata anche su Carlo, il misterioso fidanzato che l’ex volto di Uomini e Donne ha spesso nominato all’interno della casa. Di lui, se n’è parlato davvero pochissimo, al punto che molti hanno cominciato a sospettare circa la sua esistenza reale.

In ogni caso, la mamma della Sorge ha detto che il giovane esiste eccome è che la sta aspettando a casa. Ad ogni modo, anche lui è rimasto profondamente deluso dal comportamento assunto dalla giovane. Vederla così vicino ad un altro uomo non è una cosa che gli ha fatto piacere, tuttavia, pare che anche lui sia convinto del fatto che Soleil è venuta per Alex solo una forte amicizia.