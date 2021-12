Uomini e Donne anticipazioni puntata 17 dicembre: Gemma e Leonardo si baciano, nuovo flirt per Marika

Venerdì 17 dicembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che si comincerà, ancora una volta, da Gemma Galgani. La donna sta conoscendo Leonardo e tra i due pare che le cose stiano andando piuttosto bene.

Restando sempre in tema di trono over, invece, vedremo che Marika farà la conoscenza di un nuovo spasimante venuto in studio per lei, mentre al trono classico non mancheranno i colpi di scena e, soprattutto, di testa.

Novità per Gemma nella puntata del 17 dicembre

Nella puntata di Uomini e Donne, che verrà trasmessa venerdì 17 dicembre vedremo che si partirà da Gemma Galgani. Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio la dama bianca, la quale apparirà più raggiante del solito. Questo farà immediatamente sospettare a Gianni e Tina che tra la donna e il suo nuovo spasimante le cose stiano andando piuttosto bene. In effetti, questa sarà la verità. Gemma racconterà di essere uscita in esterna con Leonardo in questi giorni e le cose sono decollate.

I due, infatti, spiegheranno di essersi scambiati un bacio molto passionale. In studio, chiaramente, non mancheranno le prese in giro di Tina e le conseguenti accuse contro la Galgani per lasciarsi andare troppo presto nelle nuove conoscenze. Ad ogni modo, dopo un bel dibattito verrà lasciato spazio ad altri due membri del parterre, stiamo parlando di Marika e del suo nuovo spasimante.

Nascono nuove conoscenze a Uomini e Donne

La ragazza, infatti, avrà la possibilità di conoscere un nuovo cavaliere, ovvero, Luigi. Tra i due si verrà a creare subito una certa intesa, tuttavia, non mancheranno i piccoli screzi e battibecchi soprattutto a causa di Armando. In merito al trono classico, invece, nella puntata di Uomini e Donne del 17 dicembre vedremo che Matteo racconterà di aver dato luogo a due esterne. La prima con Federica, che ha portato fuori anche durante la scorsa puntata.

I due sono stati molto bene, ma non è scattato alcun bacio. La seconda con cui ha fatto un’esterna, invece, è una ragazza nuova. Il giovane, dunque, ha deciso di non portare fuori Martina, con la quale precedentemente c’è stato anche un bacio Roberta, invece, si troverà a dover fronteggiare il ritorno di Luca in studio. Tuttavia, nella puntata in questione potrebbe non esserci abbastanza tempo per parlare anche di lei, pertanto, le sue dinamiche verranno trattate la prossima settimana.