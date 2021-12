Uomini e Donne anticipazioni, Roberta Giusti fa la sua scelta: cosa è successo e quando andrà in onda

In queste ore sul web non si sta facendo altro che parlare di Uomini e Donne e della scelta di Roberta Giusti. La tronista, infatti, durante la registrazione del 16 dicembre ha preso la sua decisione di uscire dalla trasmissione con uno solo dei suoi corteggiatori.

La scelta presa dalla ragazza ha lasciato un po’ tutti senza parole. Ad ogni modo, scopriamo nel dettaglio che cosa è avvenuto e, soprattutto, quale sia stata la reazione di entrambi i suoi corteggiatori.

Chi è stata la scelta di Roberta Giusti

Come già preannunciato dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoover” durante il pomeriggio di giovedì 16 dicembre si è effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Al momento sono poche le informazioni trapelate in merito a quanto accaduto, l’evento maggiormente degno di nota riguarda il trono classico. Roberta Giusti, infatti, ha deciso finalmente di fare la sua scelta.

Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio la ragazza, la quale si è detta chiaramente molto emozionata. Dopo aver mandato in onda le ultime esterne con tutti e due i corteggiatori, poi, si è passati al momento clou, ovvero, quello in cui entrano i corteggiatori uno per volta per parlare con la dama. Al momento non si sa con esattezza chi sia stato chiamato per primo, tuttavia, pare che possa essere Luca.

Quando andrà in onda tale puntata di Uomini e Donne

Tale deduzione è fatta in quanto di solito, il primo ad entrare non è mai la scelta. Da questa affermazione è facilmente deducibile che Roberta Giusti abbia fatto ricadere la sua scelta a Uomini e Donne su Samuele. La giovane ha optato per il ragazzo del quale nutre molta più fiducia e che le ha sempre dato molte certezze e una certa stabilità. Luca, invece, in più occasioni è andato via dal programma in quanto non riusciva a tollerare la situazione.

Samuele, chiaramente, ha risposto in maniera affermativa e i due sono usciti insieme dallo studio. Il pubblico da casa, però, al momento deve accontentarsi di queste anticipazioni in quanto la puntata registrata il 16 dicembre andrà in onda non prima di gennaio. Uomini e Donne, infatti, andrà in onda fino a mercoledì prossimo, poi ci sarà il consueto blocco natalizio e, probabilmente, le puntate dovrebbero tornare dal 10 gennaio. Considerando che ci sono ancora altre registrazioni da smaltire, questa scelta dovrebbe andare in onda verso metà/fine gennaio.