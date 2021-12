Andrea Nicole e Ciprian rompono il silenzio dopo la scelta: ecco cosa gli ha detto la redazione di Uomini e Donne (VIDEO)

Dopo aver annunciato la bizzarra scelta a Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian hanno rotto il silenzio sui social. I due sono tornati in possesso dei loro account pubblicando dei video in cui hanno voluto fare alcune precisazioni.

Nelle clip in questione i due appaiono felici come non mai. Ad ogni modo, ci hanno tenuto anche a dare ai fan alcune spiegazioni in merito a quanto accaduto davvero dietro le quinte con la redazione del programma.

Il ritorno di Andrea Nicole e Ciprian dopo la scelta

Nel corso della puntata del 15 dicembre di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Andrea Nicole, ricaduta su Ciprian. I due hanno abbandonato lo studio tra le mille polemiche e le accuse di tutti coloro i quali li hanno attaccati per il loro comportamento. In particolar modo, Gianni Sperti ha sbottato contro di loro dicendo soprattutto alla tronista di essersi rivelata la più grande delusione di sempre.

Anche Maria De Filippi non ha esitato a palesare il suo dissenso spiegando che il motivo per cui la redazione è stata un po’ ostile nei loro confronti risiede nel fatto che la giovane avrebbe dovuto metterli al corrente di tutto. Tuttavia, Andrea Nicole e Ciprian hanno fornito una versione un po’ diversa sui social. I due hanno inizialmente voluto ringraziare tutte le persone che gli stanno dimostrando affetto e vicinanza.

La reazione della redazione di Uomini e Donne

In secondo luogo, poi, hanno ringraziato tutto lo staff del programma di Maria De Filippi per il modo in cui li hanno sempre trattati. Nel corso dei video, poi, la coppia ha chiarito che, dopo un primo momento di incomprensioni e di sgomento, la redazione del programma si è detta molto felice per loro. L’ex tronista ha spiegato che, adesso, anche gli autori hanno compreso cosa sia accaduto veramente tra i due protagonisti e, pertanto, sono gioiosi per la nascita della loro storia.

Andrea Nicole e Ciprian, poi, ci hanno tenuto a precisare che dopo la scelta a Uomini e Donne stanno vivendo un momento molto felice. Se lo scopo della trasmissione è quello di trovare l’amore, loro ci sono riusciti, pertanto, non potrebbero essere più entusiasti. Ad ogni modo, il loro sarà davvero vero amore? Solo il tempo sarà in grado di fornirci tutte le risposte del caso.