Alex Belli dedica una canzone a Soleil Sorge con la moglie presente? La soap continua (VIDEO)

Una volta uscito dalla casa del GF Vip, Alex Belli è tornato nella sua abitazione ed anche sui social e lo ha fatto, come era prevedibile, in modo bizzarro, ovvero, con una canzone, forse, dedicata a Soleil Sorge. L’ex gieffino, infatti, ha pubblicato dei video in cui suona e canta un brano di Tiziano Ferro.

Ascoltando con attenzione le parole pare proprio che esse potrebbero essere dedicate alla sua ex coinquilina. Ma sarà davvero così? Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

La canzone di Alex è per Soleil Sorge?

Anche se Alex Belli è uscito dalla casa del GF Vip sta continuando a far parlare di sé e stavolta ci ha pensato una canzone dedicata probabilmente a Soleil Sorge a generare il caos. In particolar modo, il protagonista ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha mostrato di aver fatto ritorno a casa sua. Successivamente, poi, si è seduto al suo pianoforte ed ha cominciato a suonare e cantare la canzone di Tiziano Ferro “Non me lo so spiegare”.

La parte sulla quale si è soffermato l’attore è estremamente malinconica e parla di una persona che sente la mancanza di un’altra. In molti sul web hanno immediatamente pensato che il protagonista abbia voluto fare riferimento all’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip con Soleil. Secondo il punto di vista della maggior parte degli utenti, questa sarebbe l’ennesima sceneggiata di Alex.

Il web sbotta contro Belli

A rendere ancora bizzarro il tutto, poi, è il fatto che mentre Alex Belli suonava e cantava tale canzone forse dedicata a Soleil Sorge, sua moglie fosse presente. Nelle clip in questione, infatti, si vede la donna seduta su una sedia mentre si faceva truccare da qualcuno che nell’inquadratura non si è visto. Questo dettaglio, chiaramente, ha fomentato ancora di più i dubbi di tutti gli utenti del web che non credono minimamente alla veridicità dei comportamenti dell’attore.

Secondo molti, questo sarebbe l’ennesimo modo del protagonista per far parlare di sé all’interno del Grande Fratello Vip. A breve, infatti, Belli dovrebbe entrare nella casa per avere un confronto con Soleil dopo il modo in cui si sono lasciati durante la precedente messa in onda. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire che cosa accadrà e quali altri colpi di genio avrà in serbo Alex.