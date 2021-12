Oroscopo 18 dicembre 2021: Cancro impegnativi, Sagittario intuitivi

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 18 dicembre 2021 esortano i nati sotto il segno del Cancro ad essere cauti. I Toro sono molto favoriti in amore, mentre i Leone devono aprirsi di più.

Oroscopo 18 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete. Le relazioni di coppia potrebbero rivelarsi un po’ più difficili del previsto. Attenti alle provocazioni e cercate di non cedervi. In ambito professionale, invece, è importante essere sempre precisi e non trascurare nessun particolare.

Toro. Giornata molto positiva per quanto riguarda l’amore. Tra oggi e domani potrebbero esserci delle grandi novità sotto questo punto di vista. Dal punto di vista professionale, invece, cercate di non essere troppo amici con i vostri dipendenti.

Gemelli. La Luna è nel vostro segno e questo vi spinge ad essere audaci e indipendenti. L’Oroscopo del giorno 18 dicembre vi esorta all’azione. Cercate di non perdervi troppo in chiacchiere.

Cancro. In questo periodo avere a che fare con voi potrebbe rivelarsi più complicato del previsto. Siete un po’ troppo lunatici e questo potrebbe spingervi ad allontanare persone di cui poi potreste pentirvi. Cercate di riflettere a fondo.

Leone. Questo è il momento di aprirsi agli altri. Non tenetevi le cose dentro se nutrite un sentimento. Nel lavoro ci sono dei progetti in arrivo da tenere sotto controllo, qualcosa di molto importante potrebbe accadere entro la fine dell’anno.

Vergine. Attenzione perché questo fine settimana potrebbe essere contraddistinto da qualche piccola turbolenza in amore. Cercate di contare fino a 10 prima di dire tutto quello che vi passa per la testa.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. La vostra preoccupazione principale al momento riguarda la sfera finanziaria. Se non state vivendo un momento proprio florido, cercate di mantenere la calma. In amore potrebbe nascere qualche disguido.

Scorpione. Siete molto determinati nell’inseguire i vostri sogni. Difficilmente vi farete dissuadere. Questo è un momento molto produttivo sotto svariati punti di vista, siete energici e pieni di voglia di fare.

Sagittario. L’Oroscopo del giorno 18 dicembre vi invita a seguire il vostro istinto. Siete molto intuitivi in questo periodo e questo è un bene. Avete fiuto negli affari, quindi, approfittate di questo momento se volete fare degli investimenti.

Capricorno. Meglio fare oggi tutto ciò che potete e non rimandate nulla a domani. Se riuscite, cercate di risolvere tutto entro la mattinata, in modo da lasciarvi il pomeriggio libero per fare ciò che vi aggrada maggiormente.

Acquario. In amore sta per cominciare un periodo molto positivo. Vi sentite appagati e molto carichi. Se state pensando di iniziare un nuovo percorso professionale valutate attentamente i pro e i contro.

Pesci. Dal punto di vista sentimentale potrebbero nascere delle discussioni. Mantenete la calma e non parlate a sproposito. Sul lavoro nasceranno delle nuove opportunità, ma dovrete aspettare l’anno nuovo per consolidare grandi cose.