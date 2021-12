Colpo di scena a Uomini e Donne, il nuovo tronista è proprio lui: ecco di chi si tratta (FOTO)

In queste ore è appena trapelata una notizia inaspettata per quanto riguarda il nuovo tronista di Uomini e Donne. A quanto pare, Maria De Filippi ha deciso, ancora un volta, di fare un ripescaggio tra i corteggiatori in modo da dare a uno di loro la possibilità di sedere sulla tanto agognata sedia rossa.

L’annuncio è stato dato da una pagina di gossip che si occupa principalmente del talk show pomeridiano e sulla quale ci sono sempre anticipazioni su quello che accade durante le registrazioni. Scopriamo nel dettaglio, dunque, che cosa è successo.

Ecco chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Durante la registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta giovedì 16 dicembre è avvenuta anche la proclamazione del nuovo tronista. In tale puntata è c’è stata la scelta di Roberta, che inaspettatamente ha deciso di uscire dalla trasmissione insieme a Samuele. Luca, chiaramente, è rimasto deluso, tuttavia, ci ha pensato la conduttrice a tirargli su il morale. La donna, infatti, lo ha spiazzato facendogli una proposta inattesa, ovvero, quella di salire sul trono.

Il giovane è rimasto senza parole e, dopo un attimo di titubanza, ha deciso di accettare la proposta della padrona di casa del talk show pomeridiano e si è messo nuovamente in gioco. Il pubblico in studio è stato molto felice, sta di fatto che pare che il ragazzo sia stato accolto da un applauso ,molto caloroso. Dopo l’annuncio, dunque, il protagonista si è accomodato accanto a Matteo Ranieri, anche lui ex corteggiatore del talk show.

Il pubblico diviso sulla scelta di Luca Salatino

Luca Salatino, dunque, è divenuto il nuovo tronista di Uomini e Donne. Nel frattempo, però, molti utenti del web stanno commentando questo avvenimento e in molti non sembrano essere molto felici della cosa. Nello specifico, infatti, ci sono opinioni divergenti. Da un lato ci sono i fan del ragazzo che sono estremamente felici di vederlo in queste nuove vesti, ma dall’altro ci sono i più avanguardisti che non apprezzano questo ripescaggio.

Secondo alcuni, infatti, sul trono dovrebbero essere messe persone nuove, che hanno avuto poca visibilità in passato e che sono poco avvezze a questo mondo. Mettere, invece, persone già abituate alle telecamere, potrebbe favorire l’assunzione di comportamenti fasulli e poco vicini alla realtà. Ad ogni modo, non ci resta che attendere per vedere che tronista si rivelerà Luca.