Uomini e Donne anticipazioni lunedì 20 dicembre: Luca ritorna, Roberta gli scrive una lettera

Dopo la messa in onda della puntata di venerdì, l’appuntamento con Uomini e Donne torna lunedì 20 dicembre. In tale occasione assisteremo al continuo di quanto accaduto nella registrazione in questione e, in particolar modo, verrà data la parola a Roberta.

La ragazza si troverà a fare i conti con il ritorno in studio di Luca. I due avranno modo di confrontarsi in merito a quello che è accaduto negli ultimi giorni. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Anticipazioni 20 dicembre trono classico

Le anticipazioni della puntata di lunedì di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi concluderà lo spazio dedicato a Matteo, per passare ad altro. Il ragazzo è uscito in esterna con due corteggiatrici, di cui una nuova, e con entrambe si è trovato molto bene. Per quanto riguarda il percorso di Roberta, invece, la ragazza sarà un po’ più in difficoltà. Nel corso della precedente messa in onda Luca è andato via in quanto troppo adirato per le attenzioni che la ragazza dedica sempre al suo rivale.

Il giovane le ha anche scritto una sorta di lettera d’addio, che poi non si è rivelata tale. Nella puntata di lunedì, infatti, il protagonista tornerà in studio per avere un confronto con la tronista. Quest’ultima, dal canto suo, gli dirà di essere rimasta molto male per il suo atteggiamento, tuttavia, deciderà di esplicitare meglio le sue sensazioni provate all’interno di una lettera.

Liti e nuove conoscenze al trono over di Uomini e Donne

Per quanto riguarda Samuele, invece, tra i due c’è stata un’esterna, tuttavia, non si è verificato nessun bacio. Questo, chiaramente, non farà che fomentare i dubbi e le preoccupazioni del ragazzo. Al termine di tale blocco, poi, la padrona di casa chiederà alla tronista con chi vuole ballare e lei farà il nome di Luca. Al trono over, invece, nella puntata del 20 dicembre di Uomini e Donne vedremo che si parlerà di Marika, la quale farà la conoscenza di un nuovo corteggiatore.

Tra i due sembrerà nascere sin dal primo momento una bella intesa. Che la giovane riesca veramente ad andare avanti dopo la fine della conoscenza con Armando? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Per adesso, l’unica cosa di cui si è a conoscenza sul nuovo cavaliere è che si chiama Luigi. Nella messa in onda, poi, si parlerà anche di Armando.