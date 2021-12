Oroscopo di domenica 19 dicembre, classifica: intesa tra Vergine e Pesci

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 19 dicembre denotano una certa sintonia tra Vergine e Pesci, mentre i Caprico9rno devono imparare a stare anche da soli.

Oroscopo primi sei segni

1 Pesci. Buon momento per lasciare parlare il cuore. Spesso tendete a razionalizzare tutto, anche le faccende sentimentali, ma questa volta è importante seguire il vostro istinto. Grande intesa soprattutto con i nati sotto il segno della Vergine.

2 Gemelli. L’oroscopo del giorno 19 dicembre vi esorta a lottare per raggiungere i traguardi, ci siete quasi. Dal punto di vista sentimentale è importante rischiare poiché in questo periodo siete molto carismatici e pieni di voglia di mettervi in gioco.

3 Vergine. In amore siete molto favoriti, tuttavia, cercate di non fare troppo i preziosi. Ricordate che la perfezione non esiste, pertanto, vale sempre la pena dare una chance. In ambito professionale, invece, aprite gli occhi in questa settimana.

4 Sagittario. La domenica comincerà con un umore piuttosto positivo. Siete tra i segni più lunatici dello zodiaco, ma oggi vi dice bene in quanto vi sentite carichi e pieni di spirito d’iniziativa. Anche sul lavoro siete propositivi.

5 Scorpione. Giornata piuttosto interessante per i cuori solitari. Se siete alla ricerca del grande amore, smettete di cercarlo, esso arriverà quando meno ve lo aspettate. Non ponete limiti alla provvidenza e mettetevi sempre in gioco.

6 Acquario. In amore è iniziato un periodo positivo grazie alla luna davvero favorevole. Se state incominciando un nuovo percorso di vita, forse è il caso di non voltarvi più indietro. Il passato deve restare tale e non può condizionare il vostro presente.

Previsioni 19 dicembre ultime posizioni

7 Capricorno. Nel lavoro potrebbe nascere qualche piccolo intoppo, specie nel periodo delle festività natalizie. Ad ogni modo, cercate di approfittare di questo periodo per staccare un po’ la spina e per concentrarvi sui vostri affetti.

8 Cancro. L’oroscopo del 19 dicembre denota un momento di riflessione per molti dei nati sotto questo segno. Se siete indecisi su di una faccenda molto delicata, prendetevi tutto il tempo del quale avete bisogno. In ambito professionale, invece, siete audaci.

9 Ariete. Non lasciatevi mai condizionare troppo da quello che pensano gli altri. Le previsioni dell’oroscopo di oggi vi invitano a credere di più in voi stessi e nelle vostre abilità. Dal punto di vista delle relazioni professionali, dovete essere intraprendenti.

10 Toro. Cercate di mantenere la pazienza dal punto di vista sentimentale ed emotivo. Siete un po’ troppo irascibili e la cosa potrebbe generare un po’ di turbamento. In ambito professionale, invece, è meglio mettere in chiaro degli aspetti prima che sia troppo tardi.

11 Bilancia. Se vi siete resi conto che la strada che avete intrapreso non fa per voi, non esitate a fare qualcosa per cambiarla. Ricordate che è meglio tardi che mai e che non c’è un’età predefinita per iniziare ad inseguire i propri sogni.

12 Leone. Oggi siete un po’ sottotono. Questo è il motivo per il quale vi guadagnate l’ultima posizione in classifica. Nel lavoro è importante non sottovalutare nessun aspetto specie se avete da poco cominciato una trattativa.