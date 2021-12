Silvia Toffanin asfalta Alex Belli e Delia Duran a Verissimo: “Furbi, una gara a chi recita meglio” (VIDEO)

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato Alex Belli e Delia Duran. I due hanno parlato di quanto accaduto durante il periodo di permanenza dell’attore nella casa del GF Vip ed hanno spiegato come stiano le cose adesso.

La piega che ha preso l’intervista, però, è stata inaspettata, dal momento che la conduttrice si è trovata in più di un’occasione a mostrarsi particolarmente basita. Ad un certo punto, infatti, non ce l’ha più fatta ed ha sbottato contro i suoi ospiti.

L’intervista di Alex e Delia a Verissimo

La puntata del 19 dicembre di Verissimo è stata animata dall’intervista che Silvia Toffanin ha fatto ad Alex e Delia. Il primo ad entrare in studio è stato Belli, il quale ha parlato della sua esperienza al GF Vip, del rapporto con i suoi genitori e, infine, del suo rapporto con la Duran. Dopo poco, poi, in studio è arrivata anche la donna, la quale ha fatto dei discorsi che hanno spiazzato la presentatrice. Delia, infatti, ha ammesso di aver già perdonato Alex, anche se la strada che lui deve fare per recuperare appieno la sua fiducia è ancora lunga.

Ad ogni modo, la donna ha detto di reputare quanto accaduto nel reality show tra il suo uomo e Soleil sia solo una chimica artistica. La showgirl ha cominciato a definire “artisti” i due protagonisti e questo ha fatto perdere le staffe a Silvia. La donna, infatti, ha redarguito la sua ospite dicendo di non esagerare in quanto gli artisti fossero altri. In seguito, poi, la padrona di casa non ha potuto fare a meno di lasciar trapelare il suo punto di vista in merito.

Lo sfogo di Silvia Toffanin

Nello specifico, Silvia Toffanin ha insinuato che Alex e Delia potessero essere un po’ d’accordo sul da farsi in quanto il loro comportamento è davvero sopra le righe. I due ospiti, però, hanno smentito categoricamente tutte le insinuazioni ed hanno continuato a decantare il loro amore. Ad un certo punto, poi, Delia si è scagliata contro Soleil è l’ha dipinta come una ragazza molto furba, che ha sfruttato la situazione a suo vantaggio.

In seguito ha detto di reputarla falsa e costruita. In quel momento, allora, la Toffanin non ci ha più visto ed ha sbottato contro la donna dicendo che, in realtà, in questa storia sono stati tutti un po’ finti in quanto sembra una gara a chi sappia recitare meglio. Il pubblico è scoppiato in un caloroso applauso per la conduttrice e i due ospiti non hanno potuto fare a meno che restare in silenzio. (Clicca qui per il video)