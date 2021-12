Soleil Sorge delira nel sonno al GF Vip, Alessandro Basciano spaventato (VIDEO)

La notte appena trascorsa è stata piuttosto agitata e nervosa nella casa del GF Vip per Soleil Sorge. La giovane si trovava a letto quando, ad un certo punto, ha cominciato a delirare.

Alessandro Basciano, che si trovava nel letto accanto a lei, è rimasto basito dinanzi il comportamento della giovane. Il ragazzo, infatti, non ha potuto fare a meno di mostrarsi anche un po’ spaventato. Scopriamo cosa è successo.

Il delirio di Soleil Sorge nella notte

Soleil Sorge si è resa protagonista di un episodio alquanto bizzarro nella casa del GF Vip. La notte era appena calata e le luci si erano spente all’interno della casa più spiata d’Italia. La maggior parte dei concorrenti si trovava già nel letto a dormire da diverso tempo. Ad un certo punto, l’ex volto di Uomini e Donne ha cominciato a delirare e a dire cose senza senso. In particolar modo, si è udito “Non ti sento bene”.

In quel momento, Alessandro che si trovava di fianco a lei ha fatto un balzo e l’ha fissata in maniera incredula. Il giovane ha provato a comprendere che cosa stesse succedendo alla sua compagna d’avventura, ma non ci è riuscito. La Sorge, allora, ha cominciato a muoversi in modo strano e poi si è alzata le coperte fino a coprire anche la testa. Dopo poco, poi, si è acquietata. Ad ogni modo, le clip in questione hanno fatto il giro del web in men che non si dica. (Continua dopo il video)

La vicinanza con Alessandro al GF Vip

Molti sono stati i telespettatori che hanno commentato l’accaduto. Alcune persone ritengono che questa sia solamente l’ennesima strategia di Soleil Sorge per guadagnarsi qualche clip all’interno della casa del GF Vip. Altre persone, invece, hanno detto che non c’è nulla di male o di estremamente bizzarro in quello che è accaduto. A chiunque potrebbe capitare di parlare nel sonno, pertanto, non c’è nulla di così anomalo.

Intanto, tra Alessandro e Soleil si sta venendo a creare un legame sempre più intenso. Il giovane sembra essere molto propenso a stuzzicarla, sta di fatto che, sempre questa notte, ha toccato il sedere della giovane. Lei, però, non si è resa conto di quanto accaduto ed è stato lui a farle questa confessione. La Sorge ha reagito in maniera piuttosto divertita e ammiccante.