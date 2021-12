Il Paradiso delle signore trama 22 dicembre: Ezio fa una richiesta a Gloria, Beatrice consola Vittorio

La trama della puntata del 22 dicembre del Paradiso delle signore rivela che al grande magazzino si respirerà aria natalizia. Ad ogni modo, le festività che stanno per cominciare non saranno serene per tutti i protagonisti.

Vittorio, ad esempio, verrà assalito dalla malinconia e sarà Beatrice a tirargli su il morale e a non lasciarlo da solo. Dora, invece, non sa se fare o meno una proposta a Nino, mentre Ezio avanzerà una pretesa da Gloria.

Aria natalizia al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 22 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio sarà un po’ provato. Il Natale si avvicina e il direttore dello shopping center ha intenzione di trascorrere tale giorno in totale solitudine. Beatrice, però, non se la sentirà di permettere che questo accada, per tale ragione chiederà al cognato di unirsi a lei e ai suoi figli per trascorrere tutti insieme le festività. Cosa deciderà di fare Vittorio? Accetterà la proposta della donna? Lo scopriremo presto.

Intanto, al grande magazzino Dora sarà molto titubante. Dopo quello che ha appreso su Nino, la donna ha intenzione di chiedere all’ormai quasi ex seminarista di passare le feste insieme. Tuttavia, la giovane non riuscirà a trovare il coraggio per fare questa proposta in quanto teme di turbare troppo la sensibilità del suo interlocutore.

La richiesta di Ezio per Gloria nella puntata del 22 dicembre

Restando sempre sulla scia delle festività natalizie, poi, al Paradiso delle signore, nella puntata del 22 dicembre, vedremo anche che continuerà la raccolta di doni per la riffa di beneficenza organizzata dai protagonisti dello shopping center. L’iniziativa è stata creata appositamente per aiutare alcune persone povere appartenenti alla casa famiglia di Don Saverio. Inoltre, nel corso della puntata in questione vedremo anche che Ezio sarà sempre più sicuro di voler convolare a nozze con Veronica.

Ad ogni modo, per poter coronare questo sogno d’amore è necessario che l’uomo si “liberi” del legame che la unisce con la sua ex moglie. A tal proposito. il protagonista andrà da Gloria per parlarle. L’uomo le chiederà di provvedere ad elaborare i certificati che accerterebbero la morte della donna. In questo modo, Ezio diventerebbe vedovo per la legge e potrebbe convolare a nozze con la sua amata. Tale richiesta, chiaramente, non potrà non turbare l’animo della donna.