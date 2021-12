Scatta il bacio tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, lui esplode: “Se mi guardi così…” (VIDEO)

Dopo l’uscita di Alex Belli dalla casa del GF Vip, ci stanno pensando altri due protagonisti ad animare la situazione dal punto di vista sentimentale. I protagonisti sono Miriana Trevisan è Biagio D’Anelli.

Tra i due si è venuto a creare un certo feeling che, poco per volta, si sta trasformando in qualcosa di molto più forte. Nelle ultime ore, infatti, tra i due c’è stato anche un bacio, o meglio, più di uno. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il bacio tra Miriana e Biagio

In queste ore, all’interno della casa del GF vip, si è venuto a creare un legame molto forte tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. I due si sono ritrovati moltissimo e nel giro di pochissimo tempo hanno già instaurato un rapporto molto profondo. Nel corso delle giornate, infatti, si cercano costantemente e trascorrono molto tempo insieme. Durante la giornata di ieri, poi, la coppia si è lasciata andare a delle tenere e fusioni sul divano. Miriana era totalmente sdraiata, mentre viaggio si è sporto su di lei con il busto.

L’opinionista di molti salotti televisivi ha cominciato a stuzzicare la sua compagna d’avventura “rubandole” dai baci a stampo. La donna, dal canto suo, è sembrata apprezzare molto le avances del coinquilino. Ad un certo punto, infatti, Miriana lo ha stretto a sé in maniera piuttosto sentite vigorosa. Successivamente, poi, la showgirl ha fatto notare al compagno d’avventura di averle dato un bacio davanti alle telecamere. (Clicca qui per il video)

D’Anelli fa una confessione alla Trevisan

Questo gesto, dunque, rappresenta per il nuovo arrivato una presa di posizione molto forte. L’allusione di Miriana Trevisan è andata, chiaramente, alla fidanzata di Biagio D’Anelli. Quest’ultimo, infatti, pare sia fidanzato al di fuori della casa del GF vip. La donna in questione non sarà certamente contenta di vedere che il suo uomo sia così vicino ad un’altra persona.

Baciando pubblicamente Miriana, quindi, Biagio ha dimostrato di non volersi nascondere, ma di agire alla luce del sole, nel bene e nel male. Il giovane, dal canto suo, non ha potuto negare di provare una forte attrazione per la showgirl. Ad un certo punto, infatti, ha detto a Miriana di smetterla di continuare a guardarlo in quel modo. Onde evitare di andare ulteriormente oltre, il concorrente ha deciso di allontanarsi fisicamente dalla coinquilina. Quanto durerà questa distanza?