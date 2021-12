Uomini e Donne spoiler 21 dicembre: Matteo conosce una ragazza nuova, liti al trono over

Nel giorno martedì 21 dicembre assisteremo ad una nuova puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento è fissato, come sempre, alle ore 14:45 su Canale 5. In tale occasione vedremo che la conduttrice si soffermerà soprattutto su Matteo Ranieri.

Il tronista è stato l’unico a non aver ancora parlato in questi giorni, pertanto, gli verrà lasciato un po’ di spazio. Al trono over, invece, non mancheranno le discussioni e gli scontri molto accesi tra alcuni esponenti del parterre.

Anticipazioni 21 dicembre trono classico

Le anticipazioni della puntata di martedì 21 dicembre di Uomini e Donne rivelano che si parlerà di Matteo. Il ragazzo sta cominciando ad entrare nel vivo del suo percorso, pertanto, vedremo a che punto è arrivato. Dopo aver trascorso esterne molto belle sia con Federica sia con Martina, specie con quest’ultima c’è stato un bacio, il ragazzo conoscerà una ragazza nuova. I due trascorreranno un’esterna molto piacevole.

La seconda ragazza ad essere portata fuori da Ranieri è Federica. A quanto pare, lei è una delle poche con la quale il tronista decide quasi sempre di uscire. Tra di loro, a quanto pare, si sta venendo a creare un legame davvero molto intenso e profondo. Martina, dal canto suo, certamente non sarà felice di essere stata tagliata fuori dalle esterne, pertanto, in studio ci sarà spazio per un confronto, Matteo esporrà le sue ragioni e i motivi che l’hanno spinto a prendere una decisione simile.

Spoiler trono over di Uomini e Donne

Per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne, invece, nella puntata del 21 dicembre assisteremo a nuove discussioni. Nella scorsa messa in onda abbiamo assistito ad un pesante diverbio che ha visto coinvolgere la redazione del programma, Luigi, Marika e Armando. Il primo è stato accusato di aver parlato male della redazione, mentre gli ultimi due non hanno perso occasione per punzecchiarsi. Anche nella messa in onda di oggi vedremo nuove liti.

Tra i personaggi che non hanno ancora parlato c’è Biagio, pertanto, è altamente probabile che oggi siederà al centro dello studio per raccontare a che punto siano le sue conoscenze. Armando, invece, sta conoscendo nuove dame, ma con nessuna di loro sembra sia nato qualcosa di importante. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se qualche cosa cambierà e se anche lui riuscirò a trovare l’anima gemella dopo tutto questo tempo.