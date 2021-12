Sonia Bruganelli lascia il ruolo di opinionista del GF Vip? Ecco da quando (FOTO)

In queste ore stanno circolando delle voci su Sonia Bruganelli e sul fatto che presto pare lascerà il ruolo di opinionista del GF Vip. Durante la messa in onda di ieri sera si è verificato l’ennesimo scontro tra la donna e Alfonso Signorini.

L’avvenimento ha generato molto clamore sul web, tuttavia, pare che queste litigate avranno una vita molto breve. L’influencer Amedeo Venza ha pubblicato una notizia bomba sul suo profilo Instagram, secondo la quale pare che la donna presto andrà via definitivamente dal programma. Scopriamo cosa è emerso.

Le voci sull’abbandono di Sonia come opinionista del GF Vip

Le opinioniste di questa edizione del GF Vip stanno dando davvero del filo da torcere, sia al conduttore sia ai concorrenti, specie Sonia Bruganelli. Quest’ultima si è spesso resa protagonista anche di alterchi con il presentatore. L’ultimo è accaduto proprio durante la puntata di ieri. Ad ogni modo, a seguito di tale avvenimento, sul web hanno cominciato a circolare delle voci alquanto interessanti sul suo conto. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha dichiarato che la donna presto andrà via dal suo incarico.

Il protagonista è stato alquanto preciso e sicuro nella sua segnalazione, sta di fatto che ha comunicato anche una data del suo ipotetico abbandono. Il ragazzo ha detto che da gennaio la sedia della Bruganelli resterà vuota in quanto la donna abbandonerà il ruolo di opinionista della sesta edizione del GF Vip. Per il momento, però, i diretti interessati non si sono ancora espressi sulla vicenda.

I presunti motivi celati dietro la scelta della Bruganelli

Al momento, inoltre, non si conoscono i reali motivi di questa decisione. Non sappiamo se la scelta di andare via dal GF Vip da parte di Sonia Bruganelli sia stata dettata dalle continue discussioni con il conduttore, oppure se ci siano altre motivazioni dietro. La donna potrebbe aver firmato un contratto con gli autori valido solo nella prima parte di durata del programma. Oppure la protagonista potrebbe avere altri impegni professionali che renderebbero incompatibile il prosieguo della sua attività in diretta tv.

Insomma, le ipotesi sono davvero tante, ma la cosa certa è che tra Alfonso e Sonia non stia scorrendo affatto buon sangue. La convivenza in studio tra i due si sta rivelando molto complessa e spigolosa, cosa che, invece, non sta accadendo con Adriana Volpe. Con quest’ultima, infatti, pare che il clima sia molto più disteso.