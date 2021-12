Joele Milan, gravi problemi familiari: il giovane si sfoga sui social e prende una decisione (VIDEO)

Joele Milan è stato un ex tronista di Uomini e Donne e in queste ore ha annunciato a tutti i suoi fan di avere dei gravi problemi familiari. In molti si erano resi conto che il ragazzo fosse parecchio sfuggente nei giorni passati e adesso se ne è capito il motivo.

Il ragazzo, infatti, ha deciso di pubblicare un video su Instagram nel quale ha spiegato quello che gli sta accadendo. Inoltre, ci ha tenuto anche a comunicare una decisione presa a tutti i suoi fan. Ecco cosa ha detto.

I problemi familiari di Joele

I fan di Joele Milan sono molto in pena per lui in quanto il protagonista ha annunciato di avere dei serissimi problemi familiari. In particolar modo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha registrato delle IG Stories in cui ha parlato a cuore aperto a tutti i suoi followers ed ha annunciato di trovarsi in un periodo molto difficile e complesso. Purtroppo, in questo periodo, la sua famiglia non se la sta passando affatto bene, in quanto ci sono delle situazioni alquanto difficili da gestire.

Il ragazzo non è voluto entrare nel merito della vicenda, tuttavia, dalle sue parole si è intuito perfettamente che i problemi sembrano avere natura di salute. Joele, infatti, ha detto che per lui la cosa più importante è che la sua famiglia stia bene, pertanto, adesso è costretto a fare una scelta, anche se sofferta. In particolar modo, infatti, Milan ha detto che si allontanerà dai social.

La decisione di Milan

Quello di queste ore, dunque, potrebbe essere l’ultimo post pubblicato dal giovane prima di allontanarsi dal mondo del web. I fan, chiaramente, sono rimasti molto male per i problemi familiari che sta vivendo Joele Milan. In molti, infatti, gli hanno mandato messaggi di vicinanza e di conforto. Anche l’influencer Amedeo Venza ci ha tenuto a manifestare tutta la sua partecipazione a questo momento così drammatico per il ragazzo.

Ricordiamo che quest’ultimo sta vivendo un momento molto complesso anche dal punto di vista sentimentale. La relazione con Ilaria non sembra essere decollata. Dopo essere usciti in maniera piuttosto anticonvenzionale dal programma, infatti, i due si sono frequentati per pochissimo tempo. Dopo un po’, però, si sono resi conto di non essere fatti l’uno per l’altra, pertanto, hanno scelto di prendere delle strade differenti. Adesso, dunque, non ci resta che attendere che passi anche questo brutto periodo.