Retroscena su Nathalie Caldonazzo al GF Vip: è già deciso quando andrà via, ecco la data (FOTO)

Nel corso della puntata del 20 dicembre del GF Vip è entrata anche Nathalie Caldonazzo. L’esuberante donna ha varcato la soglia della porta rossa e, in men che non si dica, si è ambientata tra i vari concorrenti.

Ad ogni modo, subito dopo il suo ingresso trionfale, sul web hanno cominciato a diffondersi delle voci alquanto interessanti sul suo conto. Nello specifico, pare che la protagonista sia vincolata ad un contratto secondo il quale sarebbe già decisa la data della sua uscita. Scopriamo cosa è emerso.

I retroscena sul contratto di Nathalie Caldonazzo

Anche durante questa edizione del reality show di Alfonso Signorini sono molti i pettegolezzi che circolano dietro le quinte della trasmissione. Specie quando si tratta di varianti Vip, il confine tra il reale e il costruito è davvero labile e specie quest’anno ne abbiamo avuto dimostrazione con il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Durane Soleil Sorge. Ad ogni modo, stavolta a finire al centro dell’attenzione è un’altra protagonista, ovvero, una new entry.

Stiamo parlando di Nathalie Caldonazzo, che solo ieri sera è entrata a far parte del GF Vip. La donna è stata accolta in maniera molto positiva dai vari concorrenti, specie perché con alcuni di loro ha anche una bella amicizia. Ad ogni modo, dietro la sua permanenza in casa pare ci siano dei retroscena alquanto inediti. Se c’è una cosa che nel programma si è sempre cercato di far prevalere è il concetto secondo cui il pubblico sia sovrano.

Ecco quando dovrebbe uscire dal GF Vip

I telespettatori, infatti, sono gli unici a decidere le sorti dei vari concorrenti, tuttavia, pare che la verità non sia esattamente questa. In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha pubblicato la segnalazione di una sua fan in cui c’è scritto che la permanenza in casa della showgirl sia già stata pianificata a tavolino. La donna, infatti, avrebbe firmato un contratto di un mese, scaduto il quale abbandonerà il programma, in un modo o nell’altro.

Nello specifico, la donna rimarrà fino al giorno 17 gennaio 2022. La notizia è divenuta virale in men che non si dica tra gli utenti del web e in molti hanno immediatamente commentato l’accaduto. Molte persone, però, stanno facendo ironia sulla vicenda dicendo che Nathalie non riuscirà a durare neppure un mese nella casa. Così come Patrizia Pellegrino, uscirà non appena sarà messa in nomination.