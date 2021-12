Il Paradiso delle signore spoiler 23 dicembre: Dora prende una decisione, incontri scomodi

Gli spoiler della puntata del 23 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che Dora prenderà finalmente coraggio e avanzerà una proposta a Nino. Nel frattempo, al grande magazzino ci sarà grande fermento in previsione delle festività natalizie.

Tra Ezio, Veronica e Gloria, invece, ci sarà un incontro alquanto spiazzante ed imbarazzante, mentre Salvatore le proverà tutte per riconquistare Anna. Il giovane riuscirà nel suo intento? Scopriamo tutto quello che accadrà.

Dora fa una proposta a Nino al Paradiso delle signore

Nel corso della messa in onda della puntata numero 74 di questa edizione del Paradiso delle signore, che verrà trasmessa il 23 dicembre, assisteremo a vari colpi di scena. Il primo riguarderà Dora, la quale, finalmente, troverà il coraggio di chiedere a Nino di passare con lei la vigilia di Natale. La giovane approfitterà del periodo di titubanza del giovane per farsi avanti e palesargli i suoi sentimenti. L’amore sarà il filo conduttore di tutta la puntata, sta di fatto che anche Salvatore si troverà a vivere un momento molto particolare.

Dopo le recenti discussioni con Anna, infatti, il giovane sembrerà disposto a tutto pur di riuscire a riconquistare la sua donna. Nella faccenda si intrometterà anche Roberto, il quale gli darà dei consigli su come comportarsi con la giovane. Al grande magazzino, intanto, ad Armando spetterà un arduo compito. Il capo magazziniere, infatti, dovrà trasformarsi in Babbo Natale.

Imbarazzanti incontri nella puntata del 23 dicembre

Al Paradiso delle signore, nella puntata del 23 dicembre, i bambini saranno estremamente felici di poter incontrare Babbo Natale e dargli tutte le letterine scritte. Per Armando e per tutti i membri del grande magazzino, la felicità dei bimbi sarà sicuramente una priorità. Per quanto riguarda Gemma, invece, la ragazza deciderà di cogliere al volo un’occasione. Nello specifico, approfitterà di casa libera per invitare Marco a trascorrere un po’ di tempo insieme.

Stefania verrà a conoscenza di questa notizia, pertanto, deciderà di adempiere alla promessa fatta a Veronica. La ragazza, infatti, ha il compito di tenere sotto controllo Gemma, onde evitare che possa commettere qualche errore. Pertanto, la fanciulla rinuncerà a trascorrere una serata insieme alle sue amiche per monitorare la sorellastra. Infine, vedremo che Veronica e Ezio andranno al cinema quando, improvvisamente, faranno un incontro piuttosto inaspettato. Nello specifico, vedranno Gloria. Inutile dire che la tensione potrebbe tagliarsi con il coltello.