Oroscopo 22 dicembre 2021: scintille tra i nati sotto il segno del Toro e dello Scorpione

Secondo l’oroscopo del giorno 22 dicembre, i nati sotto il segno dello Scorpione devono fare attenzione in amore. Per quanto riguarda i Gemelli devono essere tenaci e testardi. Vediamo tutte le previsioni segno per segno.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siate orgogliosi di voi stessi e dei traguardi che siete riusciti a raggiungere. Non perdetevi in chiacchiere per quanto riguarda le faccende professionali e burocratiche. Prima risolvete le faccende in sospeso e meglio sarà.

Toro. Giornata molto positiva per quanto riguarda l’amore. Chi aveva delle questioni in sospeso, adesso potrebbe sicuramente mettere a posto ogni cosa. Il periodo è molto favorevole anche per quanto riguarda le finanze.

Gemelli. Se state lottando per conseguire un obiettivo, non preoccupatevi se ci saranno degli impedimenti e continuate ad andare avanti. Solo con la tenacia e la determinazione si riusciranno a fare cose grandi.

Cancro. Grande fermento in amore secondo l’oroscopo del 22 dicembre. Se siete innamorati smettetela di nascondervi e prendete di petto certe situazioni. In ambito professionale, invece, è importante mettersi in gioco sempre e comunque.

Leone. Impegnatevi di più nel coltivare le vostre amicizie. Talvolta è necessario esprimere le proprie emozioni, onde evitare di tenere tutto dentro e rischiare di non essere compresi. Nel lavoro meglio essere cauti.

Vergine. Si prospettano giorni molto intensi dal punto di vista emotivo. Se state vivendo un periodo un po’ delicato, cercate di sfogarvi con le persone care. Sul lavoro è importante prendere una decisione quanto prima.

Previsioni 22 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete molto impegnati dal punto di vista professionale. Questo è un bene in certi casi perché vi permette di distogliere l’attenzione dalle cose che vi stanno tormentando. Cercate di essere cauti e lungimiranti sul lavoro.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 22 dicembre esortano i nati sotto questo segno a fare attenzione in amore. Qualche colpo di scena potrebbe rendere la situazione sentimentale più frizzante, ma attenti a non lasciarvi trasportare troppo dagli eventi.

Sagittario. Imparate a non intromettervi in faccende che non vi riguardano. Dal punto di vista professionale è importante mettersi in gioco ed evitare di perdere del tempo dietro situazioni che non vi porteranno da nessuna parte.

Capricorno. Buon momento per quanto riguarda la vita di coppia. Siete sereni e pieni di spirito d’iniziativa. In ambito professionale, invece, presto potreste ricevere delle proposte molto allettanti.

Acquario. In amore state vivendo un momento molto sereno e tranquillo. Ad ogni modo, dal punto di vista professionale ci sono delle grandi novità in arrivo. Cercate di tenere gli occhi sempre ben aperti.

Pesci. In questo periodo siete un po’ confusi sul fronte dei sentimenti. Imparate a mettere da parte l’orgoglio ed evitate di cimentarvi in faccende troppo complesse. Sul lavoro cercate di essere coerenti.