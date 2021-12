Lite tra Valeria Marini e Manila Nazzaro al GF Vip: “Ti devi dare una calmata, hai distrutto quella ragazza”

La mattinata è cominciata in un modo abbastanza concitato nella casa del GF Vip. Valeria Marini e Manila Nazzaro hanno avuto una lite piuttosto accesa. A scatenare l’ira della concorrente stellare è stato un motivo alquanto futile inerente le faccende domestiche.

Ancora una volta, Manila ha provato ad “imporre” il suo punto di vista alle altre coinquiline, ma stavolta la Marini ha sbottato ed ha tirato in ballo anche quanto accaduto con Federica. Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

La lite tra Valeria e Manila

Dopo la messa in onda della puntata del 20 dicembre del GF Vip gli animi si sono un po’ inaspriti all’interno della casa più spiata d’Italia. A perdere le staffe questa mattina è stata Valeria Marini, la quale ha sbottato contro Manila Nazzaro. Tutto è cominciato, come al solito, per stabilire i turni inerenti le faccende domestiche. La Nazzaro ha manifestato il suo dissenso circa alcune decisioni prese dalle coinquiline e lo ha fatto in modo piuttosto irruento.

La showgirl stellare, allora, ha replicato in modo piuttosto duro ed ha esortato al sua coinquilina a darsi una calmata. Valeria l’ha accusata di essere davvero troppo pesante e petulante, specie per quanto riguarda le mansioni da svolgere in casa. Successivamente, poi, la Marini ha tirato in ballo anche Federica, che la sera prima ha avuto una discussione con Manila.

La Nazzaro ha un crollo, la Marini la consola

La Calemme si è sentita esclusa e criticata da Manila, al punto da scoppiare in lacrime e dichiarare addirittura di voler andare via dal programma. La discussione, chiaramente, ha generato molto turbamento nella compagna di Lorenzo Amoruso, che questa mattina era piuttosto nervosa. Pertanto, per una faccenda alquanto futile, Manila Nazzaro ha discusso con Valeria Marini e quest’ultima le ha detto di calmarsi in quanto avesse “distrutto” anche la nuova arrivata.

Dinanzi queste parole, Manila è rimasta senza parole ed ha deciso di andare in giardino per lasciarsi andare ad un pianto di sfogo. Valeria, però, l’ha raggiunta ed ha provato a chiarire le cose con lei. La Marini ha dichiarato di comprendere che la sua interlocutrice sia un po’ nervosa, tuttavia, non può trattare male chiunque gli capiti a tiro. La Nazzaro ha fatto molta fatica a relazionarsi con la showgirl in quanto ancora molto provata e arrabbiata per quanto accaduto.

Personalmente ritengo che Manila sia troppo pesante. Capisco che la casa non si pulisce da sola, ma tende ad essere pesante e a tratti oppressiva. Federica è una delle tante che ha cercato di sopportarla e alla fine è scoppiata. Se l'avesse fatto con Soleil, apriti cielo #gfvip — Avocado 🥑 (@avocado_w_) December 21, 2021