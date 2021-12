Clizia Incorvaia ha il covid, paura per il bebè in grembo: “Momento difficilissimo, sono fragile” (FOTO)

In queste ore Clizia Incorvaia ha fatto un annuncio molto triste in quanto ha dichiarato di aver contratto il covid. La giovane ha pubblicato un post in cui ha raccontato la sua disavventura ed è apparsa molto spaventata.

La sua preoccupazione principale è andata, chiaramente, alla bimba che porta in grembo. Proprio per tale motivo, ha esortato i suoi followers a mandare solo messaggi positivi e motivazionali. Scopriamo nel dettaglio come stanno, sia lei sia il bebè.

Clizia annuncia di avere il covid

Clizia Incorvaia ha contratto il covid. La compagna di Paolo Ciavarro ha pubblicato una foto in cui sono inquadrati sia lei sia Paolo intenti a scambiarsi effusioni romantiche. A rendere degno di nota lo scatto, però, è stata la didascalia. La donna, infatti, ha esordito dicendo di aver contratto il Coronavirus, ragion per cui il 23 dicembre non potrà sottoporsi alla seconda dose di vaccino. La protagonista non ha potuto fare a meno di mostrarsi particolarmente provata per il difficile momento che sta vivendo.

Nel post, poi, ha dato anche qualche informazione in più in merito alle sue condizioni di salute. Clizia ha detto di essere davvero molto debole e fragile, soprattutto psicologicamente. La sua preoccupazione maggiore, chiaramente, va al bebè che porta in grembo. Ad ogni modo, la donna ci ha tenuto a tranquillizzare tutte le persone che la seguono con affetto dicendo loro che la piccola sta bene.

La richiesta della Incorvaia

In ogni caso, è una situazione che non può essere assolutamente sottovalutata e presa sotto gamba. Proprio in virtù di questo, Clizia Incorvaia farà di tutto per lottare e distruggere al più presto il covid. La protagonista, poi, ci ha tenuto anche a fare un ringraziamento speciale al suo compagno, che in questo periodo le sta dimostrando tanto amore. Paolo, infatti, si sta occupando di lei, della piccola e di tutto quello che è necessario fare.

Il momento è particolarmente stressante, pertanto, Clizia ha ammesso di necessitare solamente di parole e pensieri positivi. Tutte le persone che hanno intenzione di scriverle, infatti, sono pregate di inviare solo good vibes, in quanto le sue difese immunitarie sono molto basse e devono essere aiutate grazie ai pensieri positivi. Al di sotto del post, chiaramente, in molti hanno mandato messaggi di forza e di incoraggiamento.