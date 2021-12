Uomini e Donne spoiler 22 dicembre: gara di ballo tra Tina e Gemma

Mercoledì 22 dicembre 2021 andrà in onda l’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne. Dopo tale data, infatti, il programma di Maria De Filippi verrà sospeso in vista delle festività natalizie.

Nella puntata in questione, dunque, assisteremo alle vicende chi sono state registrate in data 7 dicembre. Le anticipazioni In merito ci rivelano che si troveranno al centro dell’attenzione, ancora una volta, Tina Cipollari e Gemma Galgani. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Gara tra Tina e Gemma a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 22 dicembre di Uomini e Donne e rivelano che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio nuovamente la dama bianca. Quest’ultima è intervenuta anche durante la puntata di ieri in quanto ha raccontato come stessero procedendo le cose con il corteggiatore che sta frequentando. Inoltre, per lei è sceso anche un cavaliere nuovo che, tuttavia, lei ha preferito non frequentare.

Il motivo risiede nel fatto che si sente molto legata a Leonardo. Ad ogni modo, nel corso della puntata di oggi, la donna verrà chiamata in causa per cimentarsi in un siparietto estremamente esilarante che coinvolgerà anche Tina Cipollari. La scorsa puntata si è conclusa con l’opinionista che ha ballato in modo piuttosto sfrenato. Proprio per tale ragione, la conduttrice deciderà di dare luogo ad una sorta di gara di ballo.

Altri spoiler sulla puntata del 22 dicembre

Le protagoniste che saranno chiamate in causa durante la puntata del 22 dicembre di Uomini e Donne saranno, chiaramente, Tina e Gemma. Le due si esibiranno sotto le note di una canzone di Natale e si sfideranno a colpi di passi di danza. I presenti in studio, poi, saranno chiamati ad esprimere una loro preferenza e a trionfare sarà proprio l’opinionista. Quest’ultima, dunque, ancora una volta riuscirà ad avere la meglio sulla sua acerrima nemica.

Al trono classico, invece, Roberta ieri ha annunciato che presto farà la sua scelta. Per assistere a tale puntata, però, bisognerà attendere l’anno nuovo in quanto la registrazione in questione verrà trasmessa nel corso della prima settimana di ripresa degli appuntamenti con il talk show pomeridiano. Infine, parte della puntata verrà dedicata anche a Matteo, il quale è stato l’unico a non essere interpellato in questi giorni. Il giovane sta conoscendo Martina, Federica è una ragazza nuova. Con tutte e tre sembra aver instaurato un ottimo rapporto, tuttavia, per chi prenderà un po’ di più?