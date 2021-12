GF Vip, Alex Belli manda un messaggio a Soleil Sorge: ecco cosa le ha scritto, anche gli haters si ricredono (FOTO)

Alex Belli ha deciso di mandare un messaggio molto toccante a Soleil Sorge, che attualmente si trova all’interno della casa del GF Vip. Il giovane ha deciso di adoperare Twitter come strumento di divulgazione.

Le sue parole sono state davvero molto intense, al punto che anche gli utenti più ostili hanno sembrato mostrare un atteggiamento completamente diverso nei confronti dell’attore. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Il messaggio di Alex Belli a Soleil Sorge

Anche se Alex Belli è uscito dalla casa del GF Vip sta continuando a far parlare di sé attraverso i social, sta di fatto che ha voluto mandare un messaggio a Soleil Sorge. L’attore ha pubblicato un tweet in cui ha rivelato di continuare a nutrire un forte sentimento per l’ex coinquilina. Malgrado lei stia facendo di tutto per mostrare il peggio di sé e a fargli vedere solo la “gemella str**za”, lui continua a stare dalla sua parte e a sostenerla. Il protagonista, poi, ci ha tenuto a fare anche un’altra specifica.

Nel dettaglio, ha detto che durante il suo percorso è stato costretto a fare delle scelte molto sofferte per tutelare la sua vita privata. Per tale ragione, ha abbandonato il gioco con molta sofferenza. Ad ogni modo, quello che ha provato e che continua a provare per Soleil è illeso. All’interno del post in questione non mancano riferimenti all’amicizia artistica che tanto ha fatto discutere. (Continua dopo il post)

“Io sono sempre stato e sarò con Te, ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia Vita Privata, l’amicizia Artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella Stronza!”EYESNEVERLIE #axb — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 21, 2021

La reazione degli utenti del web

In ogni caso, contrariamente a come accaduto in passato, stavolta gli utenti sono sembrati molto più docili nel commentare il messaggio che Alex Belli ha mandato a Soleil Sorge. Anche gli utenti più ostili nei suoi confronti ci hanno visto in questo post tanta sincerità e l’hanno interpretato come una manifestazione onesta dei suoi sentimenti per Soleil. In molti, infatti, hanno commentato dicendo che, malgrado tutto, ciò che unisce i due protagonisti sia davvero molto forte.

Inizialmente è probabile che il loro legame sia nato per strategia, tuttavia, con il passare del tempo entrambi si sono legati veramente e sono rimasti intrappolati nel loro stesso gioco. Adesso, però, ciò che tutti aspettano è la risposta di Soleil. Probabilmente la giovane verrà messa al corrente dell’accaduto nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip, pertanto, non ci resta che attendere