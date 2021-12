Il Paradiso delle signore trama 24 dicembre: proposta di matrimonio e baci bollenti

Venerdì 24 dicembre andrà in onda l’ultima puntata dell’anno del Paradiso delle signore. La soap opera, infatti, andrà in ferie per la consueta pausa natalizia e poi tornerà in onda a gennaio.

In tale puntata, dunque, tutti i membri del grande magazzino vivranno la magia del Natale e si prepareranno per il grande cenone. Non mancheranno colpi di scena, come baci appassionati e proposte di matrimonio. Scopriamo nel dettaglio che cosa succederà.

Aria di Natale al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 24 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che al grande magazzino si respirerà aria di festa. Ciascun membro si preparerà a trascorrere il cenone in compagnia delle persone care. Per quanto riguarda casa Amato, il clima sarà davvero sereno e disteso, come non accadeva da moltissimo tempo. Armando, infatti, trascorrerà il giorno della vigilia in compagnia di Agnese e dei suoi figli. In merito a Salvatore, invece, il ragazzo riuscirà a sorprendere Anna.

In particolar modo, le porterà un regalo per sua figlia che verrà molto apprezzato dalla giovane, pertanto, tra loro sembrerà tornare il sereno. Per quanto riguarda villa Guarnieri, invece, Adelaide inviterà a cena sia Ludovica sia Marcello. I due resteranno totalmente colpiti da questo gesto di benevolenza da parte della contessa, pertanto, non potranno fare a meno di accettare. Su di un altro versante, poi, vedremo risvolti nel rapporto tra Dora e Nino.

Trama 24 dicembre: due colpi di scena

La fanciulla finalmente ha trovato il coraggio di aprire il suo cuore al seminarista. Approfittando del suo momento di confusione spirituale, la donna gli paleserà ciò che prova per lui. Quest’ultimo rimarrà piacevolmente colpito, al punto che tra i due scatterà un bacio molto romantico e passionale. Nella puntata del 24 dicembre del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Vittorio potrà riabbracciare sua nipote Serena e sarà molto felice di questo.

Gloria, invece, che temeva di trascorrere questo giorno di festa in totale solitudine riceverà l’invito da parte delle colleghe a trascorrere il cenone tutti insieme. La donna non se lo farà ripetere due volte, pertanto, accetterà l0invito. Infine, grande colpo di scena per Ezio e Veronica. L’uomo, infatti, approfitterà del momento di serenità e convivialità per fare la proposta di matrimonio ufficiale alla sua donna. Quale sarà la reazione di Veronica e, soprattutto, delle loro figlie? Lo scopriremo nelle prossime puntate.