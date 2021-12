Oroscopo 23 dicembre 2021: rinascita per Gemelli, Capricorno proiettati al futuro

Le previsioni dell’oroscopo del 23 dicembre esortano i Capricorno ad essere molto audaci. I Cancro stanno per ricevere delle risposte positive, mentre i Sagittario sono un po’ confusi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le previsioni astrali odierne vi invitano a non essere troppo irruenti. Cercate di mantenere un profilo basso in quanto Venere è dissonante. Dal punto di vista professionale, invece, è importante mettere a posto alcune cose.

Toro. Interessanti risvolti sul lavoro. Gli ultimi giorni di questo anno saranno molto interessanti e produttivi per voi. Ad ogni modo, cercate di non trascurare le persone care e impegnatevi per mantenere vivi i rapporti.

Gemelli. L’oroscopo del 23 dicembre esorta i nati sotto questo segno a prendere possesso della propria vita in quanto sono in arrivo dei grandi cambiamenti e novità. Specie dal punto di vista sentimentale ci sono delle svolte.

Cancro. Cercate di tenere duro ancora per un altro po’ di tempo, in quanto presto arriveranno delle risposte positive. Se avete in cantiere un progetto a cui tenete in particolar modo, non demordete, presto raccoglierete i frutti.

Leone. Siete circondati da molti amici, ma di pochi riuscite a fidarvi davvero. Questo perché caratterialmente siete persone molto malpensanti. In ambito professionale, poi, questa propensione si amplifica ulteriormente.

Vergine. Contate fino a 10 prima di prendere una decisione importante. Sia in ambito professionale sia sentimentale è importante essere sempre audaci e ottimisti. Godetevi qualche giorno di relax in famiglia.

Previsioni 23 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità in arrivo, ma è meglio che non tiriate troppo la corda. In ambito professionale, invece, è meglio che vi prendiate un po’ di tempo per riposare e riflettere.

Scorpione. Giornata impegnativa dal punto di vista professionale. Molti di voi devono mettere a punto le ultime cose prima della pausa natalizia, pertanto, cercate di essere attenti e non tralasciate nulla.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 23 dicembre vi esortano a mantenere la calma se siete in procinto di prendere una decisione importante. Cercate di non essere frettolosi e date tempo al tempo.

Capricorno. In questo periodo siete proiettati solo in avanti. Andate dritti per la vostra strada e non abbiate timore. In amore, invece, è importante non trascurare le necessità e le esigenze del partner.

Acquario. Buon momento per quanto riguarda l’amore. In questo momento vi sentite particolarmente appagati, ma cercate di non commettere gesti dettati troppo dall’impulso. Potreste pentirvi un domani.

Pesci. Giornata di alti e bassi in amore. Approfittate di questo momento di confusione per dedicarvi un po’ di più a voi stessi e alla comprensione di ciò che desiderate davvero. In ambito professionale, invece, bisogna tenere duro.