Il Paradiso delle signore sospeso: ecco quando si ferma e quando riparte

Il Paradiso delle signore sta per essere sospeso. La soap opera che tiene compagnia agli italiani tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1, sta per chiudere i battenti. Tale chiusura è dovuta, naturalmente, al periodo di pausa natalizia che di solito genera la modifica dei palinsesti delle varie reti televisive.

Per consentire agli attori e a tutto lo staff di prendersi una pausa dal lavoro quotidiano, dunque, anche la serie si fermerà per un po’ di tempo. Scopriamo nel dettaglio quando è prevista l’ultima puntata dell’anno e quando riprenderà l’appuntamento giornaliero.

Quando verrà sospeso e quanto tornerà il Paradiso delle signore

Venerdì 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, andrà in onda Il Paradiso delle signore. In tale occasione andrà in onda la puntata numero 75 di questa sesta edizione della soap opera. Questa, dunque, sarà l’ultima puntata dell’anno. L’appuntamento con la serie tornerà dopo una settimana. Nello specifico, dunque, il Paradiso si fermerà nei seguenti giorni: lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30, venerdì 31.

Il ritorno della soap opera che narra le vicende della vita milanese negli anni ’60, dunque, è previsto per lunedì 3 gennaio 2022. In tale occasione andrà in onda la puntata numero 76 di questa edizione. Le vicende che verranno trattate, chiaramente, riguarderanno tutto il periodo post natalizio che hanno vissuto anche i personaggi della serie. Ricordiamo che l’ultima puntata è stata caratterizzata da due colpi di scena inaspettati, che sicuramente terranno con il fiato sospeso tutti gli appassionati.

Cosa andrà in onda al suo posto

Il primo riguarda la proposta di matrimonio che Ezio ha fatto a Veronica, mentre il secondo riguarda il bacio, scattato dopo tanto tempo di titubanza, tra Nino e Dora. Ebbene, il Paradiso delle signore partirà proprio dalla trattazione di questi argomenti dopo essere stato sospeso. L’orario di messa in onda resterà sempre lo stesso, ovvero, dalle 15:55 fino alle 16:45 su Rai 1.

Per quanto riguarda ciò che verrà trasmesso al posto della soap opera, la programmazione della rete rivela che da lunedì a venerdì prossimo ci sarà un appuntamento più lungo con Oggi è un altro giorno. Il programma, infatti, terrà compagnia al pubblico a partire dalle ore 14:00 fino alle 16:20. Successivamente, poi, verrò dato spazio a Techetechetè, che andrà in onda fino alle 16:45. Di seguito, poi, la programmazione resterà invariata. Se ci saranno ulteriori cambiamenti saranno sicuramente comunicati tempestivamente.