GF Vip, segnalazione su Valeria Marini, lunedì esce? “Ha una prenotazione per passare il capodanno a…” (FOTO)

In queste ore è spuntata una segnalazione alquanto interessante che riguarda Valeria Marini e la sua permanenza nella casa del GF Vip. La showgirl è attualmente in nomination in coppia con Giacomo Urtis.

Ebbene, a quanto pare sarà proprio lei a dover abbandonare la casa lunedì prossimo. Il motivo risiederebbe nel fatto che la donna pare avere una permanenza già decisa in fase di contratto all’interno della casa. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La segnalazione su Valeria Marini

Non è la prima volta che trapela qualche segnalazione volta a demolire la credibilità del televoto del GF Vip e stavolta è Valeria Marini al centro di una polemica simile. L’influencer Deianira Marzano ha divulgato il messaggio di una sua fan, la quale ha dichiarato di essere a conoscenza di una notizia da fonti certe. Tali fonti le hanno comunicato che Valeria avrebbe una prenotazione in un resort di Sharm el Sheikh per trascorrere lì la serata di capodanno.

Prima di tale evento, c’è una sola puntata del GF Vip che deve andare in onda, ovvero, quella di lunedì 27 dicembre. Considerando che attualmente la showgirl è in nomination, dunque, è altamente probabile che sarà proprio lei, insieme a Giacomo Urtis, ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. Al televoto insieme a loro due ci sono anche Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan.

Mistero sul televoto del GF Vip

In effetti, al di là di questa segnalazione, l’uscita di Valeria Marini e Giacomo dal GF Vip era già molto probabile. Di solito, infatti, coloro i quali instaurano delle relazioni e dei legami all’interno della casa riescono sempre ad andare avanti molto a lungo. Pertanto, potrebbero essere in molti a non voler separare Miriana e Biagio e a voler eliminare la neo-coppia. Ad ogni modo, Deianira ci ha tenuto a precisare di non sapere se dare fiducia o meno alla segnalazione in questione.

Dunque, solo il tempo potrà darci parte delle risposte. L’autrice della segnalazione, però, è stata alquanto precisa in quanto ha detto di avere un amico che lavora nel villaggio turistico all’interno del quale dovrebbe alloggiare la Marini in occasione del 31 dicembre. Tale persona, però, ha voluto restare anonima. Vera o falsa che sia questa notizia, una cosa è certa, il televoto dei reality show resta sempre un enorme mistero da sviscerare.