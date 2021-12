Sophie Codegoni tradisce Jessica Selassiè: passa la notte con Alessandro ed ecco cosa gli rivela

In queste ore nella casa del GF Vip si è verificato un episodio alquanto increscioso che riguarda Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Nello specifico, la prima ha “tradito” la sua amica, comportandosi in modo ambiguo con il ragazzo che le piace, ovvero, Alessandro Basciano.

Ma non solo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto al giovane anche delle confidenze piuttosto private che riguardano la sua amica. Inutile dire che il suo modo di fare ha sollevato non poche polemiche. Vediamo cosa è successo.

Alessandro Basciano scombussola gli equolibri

Tra Jessica Selassiè e Sophie Codegoni si è rotto qualcosa nel momento in cui è entrato nella casa del GF Vip Alessandro Basciano. Il giovane ha creato un po’ di turbamenti tra alcune ragazze, le quali subito hanno puntato le loro mire su di lui. Inizialmente, le pretendenti erano tre, ovvero, Sophie, Jessica e Soleil. In queste ore, però, la Sorge si è chiamata fuori in quanto ha palesato a Basciano di non avere nessuna intenzione di dare luogo ad un flirt con lui.

I motivi sono principalmente due; il primo risiede nel fatto che è impegnata fuori e in secondo luogo, reputa Alessandro un giocatore, pertanto, crede che possa solamente prenderla in giro. Se Soleil è stata alquanto dura in questa decisione, però, lo stesso non può dirsi per Sophie e Jessica. Le due, infatti, continuano ad essere molto prese dal nuovo arrivato, specie la Selassiè.

Il tradimento di Sophie Codegoni a Jessica Selassiè

Quest’ultima, infatti, ha redarguito anche la sua amica in quanto l’ha accusata di non comportarsi in maniera sincera nei suoi confronti. Sophie Codegoni sa benissimo che Jessica Selassiè sia interessata ad Alessandro, pertanto, dovrebbe farsi da parte o, quanto meno, ammettere di avere un interesse per lui, qualora sia vero. L’ex di Uomini e Donne, però, ha tranquillizzato la sua amica dicendo di non provare nulla per Alessandro, ma le sue azioni hanno dimostrato tutt’altro.

La giovane, infatti, dopo questo discorso ha trascorso la notte insieme a Basciano e gli ha anche spifferato la conversazione con Jessica. La ragazza gli ha detto che la Selassiè è gelosa della loro vicinanza in quanto vorrebbe intraprendere una conoscenza con il coinquilino. Questo “tradimento” da parte della Codegoni certamente non farà piacere alla principessa. Che questo sia solo l’inizio della fine della loro amicizia?