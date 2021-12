Andrea Nicole denuncia la redazione di Uomini e Donne? Inedito retroscena sulla sua “scelta (FOTO)

In queste ore stanno circolando delle voci piuttosto pesanti che riguardano Andrea Nicole e il fatto che pare voglia sporgere denuncia contro la redazione di Uomini e Donne. I fan del programma ricorderanno sicuramente il modo anticonvenzionale in cui la ragazza ha abbandonato lo studio.

In particolare, ha infranto il regolamento trascorrendo una notte con Ciprian, avvisando la redazione solo all’indomani. Per il suo comportamento, la giovane è stata pesantemente accusata. Pertanto, pare sia pronta ad agire per vie legali. Scopriamo cosa è accaduto.

I retroscena sulla redazione di Uomini e Donne

Una delle ultime puntate dell’anno di Uomini e Donne ha riguardato la “scelta” di Andrea Nicole. La giovane è entrata direttamente in studio insieme a Ciprian ed ha raccontato a tutti di aver trascorso l’intera notte insieme a lui senza dire nulla alla redazione. Il suo comportamento ha fatto inalberare molti dei presenti in studio, tra cui soprattutto Gianni Sperti. Quest’ultimo ha mosso delle accuse molto pesanti contro la giovane, dandole della falsa e disonesta.

Inoltre, l’ha anche accusata di essere la più grande delusione degli ultimi tempi in quanto lui aveva investito molto su di lei, anche in virtù del suo passato. Ad ogni modo, anche molti telespettatori di Uomini e Donne hanno accusato Andrea Nicole per il suo comportamento e la dama pare sia pronta a sporgere denuncia. Nello specifico, sembrerebbe che la ragazza sia profondamente adirata con la redazione del programma per il modo in cui è stata trattata dopo quanto accaduto.

Andrea Nicole denuncia tutti?

Lo staff del programma avrebbe creato un muro nei suoi confronti, non comprendendo minimamente il suo modo di agire. Anche se in studio Maria De Filippi non ha perso le staffe contro la diretta interessata ed ha addirittura detto di non essere pentita di averla scelta come tronista, i retroscena provenienti da dietro le quinte rivelano tutt’altro. Su alcune pagine di gossip, infatti, si legge che Andrea Nicole stia varando di sporgere denuncia contro la redazione di Uomini e Donne.

Al momento non sono noti i personaggi specifici contro i quali la ragazza vorrebbe agire legalmente. Allo stesso modo, non vi è neppure ancora nessuna conferma da parte della diretta interessata circa le sue intenzioni. Per tale ragione, non ci resta che attendere per capire come si evolverà questa intricata vicenda.