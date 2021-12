Alex Belli contro Alessandro Basciano: “Io li chiamo gli acchiappaclip…” ecco cosa ha detto (FOTO)

Anche se è uscito dalla casa del GF Vip, Alex Belli non perde occasione per far parlare di sé e stavolta lo ha fatto tirando in ballo Alessandro Basciano. Il nuovo arrivato nella casa più spiata d’Italia pare abbia puntato gli occhi su tre ragazze, una di queste è proprio Soleil Sorge.

Il suo modo di agire, però, ha indispettito parecchio l’attore uscito da poco. Proprio per tale ragione, non ha perso occasione per lanciare nuove e velenose frecciatine contro di lui. Scopriamo cosa è accaduto.

Le accuse di Alex contro Alessandro Basciano

In queste ore, Alex Belli si è reso protagonista di dichiarazioni piuttosto forti che riguardano Alessandro Basciano. Nello specifico, l’attore ha spiegato di non apprezzare affatto il suo atteggiamento. Secondo il suo punto di vista, il nuovo arrivato si starebbe comportando da cosiddetto “acchiappaclip”, ovvero, una persona che agisce con il solo scopo di crearsi delle clip da mostrare in puntata. Per questo, Alessandro avrebbe studiato molto bene la situazione dall’esterno e avrebbe deciso di agire di conseguenza.

Una volta individuato il personaggio più forte, che al momento resta indiscutibilmente Soleil Sorge, l’avrebbe puntato per riuscire a far parlare di sé durante le puntate. In virtù di ciò, Belli si augura vivamente che la sua ex compagna d’avventura apra gli occhi e si renda conto immediatamente della situazione. In effetti, proprio in queste ore la Sorge si è allontanata dalla new entry dicendogli che con lei questi giochetti non attaccano.

Il web accusa Belli

Insomma, le parole di Alex Belli sono state alquanto perentorie nei confronti di Alessandro Basciano che, almeno per il momento, lo sta ignorando completamente. Ad ogni modo, le insinuazioni dell’ex gieffino hanno generato molto clamore sul web. In molti, tra cui l’influencer Amedeo Venza, ne ha approfittato di queste dichiarazioni per fare una precisazione.

Nello specifico, secondo il suo parere e quello di molte altre persone, Alex sarebbe stato il primo a comportarsi da “acchiappaclip”. Anche lui avrebbe messo in scena tutto il teatrino con Soleil Sorge solo per creare un po’ di dinamiche all’interno della casa e per guadagnarsi dei filmati da mandare in onda poi durante le puntate. Pertanto, il pulpito dal quale proviene la predica risulta davvero ridicolo. Come replicherà Basciano quando sarà messo al corrente dell’accaduto? Si prospettano nuovi colpi di scena.