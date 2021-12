Alex Belli svela un retroscena dopo l’uscita dal GF Vip, poi il colpo bassissimo a Soleil Sorge (VIDEO)

Una volta uscito dalla casa del GF Vip, Alex Belli ha rilasciato un’intervista a Casa Chi, in cui ha parlato della sua esperienza e non solo. Il giovane, infatti, ha menzionato soprattutto alcune cose che sono accadute una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia.

Fomentato anche dai giornalisti che lo stavano intervistando, Belli è arrivato a fare delle confessioni anche piuttosto inattese. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Il retroscena di Alex Belli dopo l’uscita dal GF Vip

Nel corso di una recentissima intervista, Alex Belli ha svelato alcuni retroscena accaduti una volta uscito dal GF Vip. Nello specifico, il giornalista Gabriele Parpiglia gli ha chiesto quali siano stati i messaggi più belli ricevuti una volta uscito dalla casa. Belli ha risposto che la telefonata che certamente gli ha fatto più piacere è quella che è avvenuta con suo padre. Quest’ultimo è totalmente estraneo al mondo della televisione ed è anche contrario alla sovraesposizione mediatica dell’attore.

Ad ogni modo, quando è finita la sua avventura, l’uomo si è complimentato con lui per la sua dedizione e determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi. Anche se talvolta si è reso protagonista di scelte discutibili, almeno ha sempre dimostrato di avere la testa ben salda sulle spalle. In seguito, poi, l’ex gieffino è passato a toccare anche il delicato tema inerente Soleil Sorge.

Il colpo basso a Soleil Sorge

Tra i due si era venuto a creare un rapporto molto intenso, che molti reputano ben oltre l’amicizia. Per tale ragione, Parpiglia ha chiesto ad Alex Belli chi vorrebbe che vincesse il GF Vip. In particolare, gli ha detto di scegliere un ipotetico vincitore tra Soleil e Manuel. Ebbene, l’attore, senza pensarci due volte, ha fatto il nome di Bortuzzo, lasciando tutti senza parole. Questo è stato reputato da molti come un vero colpo basso verso Soleil, con la quale sembrava essere nato qualcosa di estremamente forte.

Durante l’intervista, poi, sono stati toccati anche temi un po’ piccanti, ovvero, i giornalisti gli hanno domandato se prenderebbe mai parte ad un film per adulti diretto da Rocco Siffredi. Belli ha svelato che dopo la partecipazione all’Isola dei famosi ricevette una proposta del genere dal registra, tuttavia, rifiutò. Ad oggi, la sua posizione continua ad essere sempre la stessa in merito a questo argomento.