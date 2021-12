Jessica Selassiè ha un crollo psicologico al GF Vip e svela un dramma: “Nessuno mi tocca, mi vuole…” (VIDEO)

Questi non sono giorni molto facili per Jessica Selassiè nella casa del GF Vip, sta di fatto che ha avuto un crollo psicologico. Da quando Alessandro è entrato in casa, la giovane ha cominciato a nutrire un interesse per lui.

Ad ogni modo, la principessa non sembra essere molto ricambiata, in quanto il nuovo arrivato pare sia più interessato a Sophie. Nel notare questa situazione, dunque, la giovane ne ha approfittato per tirare fuori un suo dramma interiore.

Jessica mette in dubbio l’amicizia di Sophie

Jessica Selassiè ha avuto un crollo emotivo all’interno della casa del GF Vip. La ragazza si è confrontata con Sophie Codegoni in merito all’interesse che entrambe sembrano avere per il nuovo arrivato Alessandro Basciano. La principessa ha palesato di essere particolarmente interessata a lui, pertanto, ha esortato la sua coinquilina a farsi da parte. Sophie, dal canto suo, ci ha tenuto a rassicurare la compagna di avventure dicendole di non essere affatto interessata a lui.

A fatti, però, l'ex volto di Uomini e Donne sta dimostrando tutt'altro. In particolar modo, infatti, la giovane ha trascorso un'intera notte insieme al nuovo arrivato. Questo ha fatto indispettire la sua amica, la quale non ha esitato a palesarle tutto il suo dissenso. Jessica, infatti, ha accusato la sua compagna d'avventura di non essere stata molto onesta nei suoi confronti. Per tale ragione, sicuramente rivaluterà la loro amicizia.

Jessica Vs sophie

Il crollo della Selassiè

Sophie ha provato a farle cambiare idea, ma senza ottenere grandi risultati, anzi. Durante il confronto, infatti, Jessica Selassiè ha avuto un crollo durante il quale è scoppiata in lacrime ed ha svelato un dramma che l’accompagna da molti anni. Nello specifico, ha detto chi si sente poco desiderata dagli uomini. Nella casa, ma anche al di fuori, nessuno si avvicina a lei, mostra interesse o la tocca come lei desidererebbe.

Nella vita, infatti, si è sempre trovata ad essere lei a fare il primo passo. Mai le è capitato di dover rifiutare le avance di un uomo. Di fronte tali confessioni, molti telespettatori del programma si sono stretti al dolore della giovane. Il suo sfogo, infatti, è frutto di un malessere interiore che si porta avanti da moltissimi anni e che, con l’ingresso di Alessandro, è stato semplicemente amplificato. Riuscirà, stavolta, Jessica a fare breccia nel cuore il ragazzo che le piace?