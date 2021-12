Uomini e Donne, Alessandro sbotta contro Andrea Nicole, poi svela se sarà il nuovo tronista (VIDEO)

Alessandro Verdolini, la non scelta di Andrea Nicole, ha rilasciato un’intervista su di un portale di gossip gestito da Lorenzo Pugnaloni. In tale occasione, il giovane ha avuto la possibilità di parlare di quanto accaduto durante il suo percorso a Uomini e Donne.

Naturalmente, non sono potuti mancare gli attacchi alla tronista, che è andata via dallo studio con Ciprian in un modo piuttosto inaspettato, ma non solo. Il giovane, infatti, ha sganciato anche una bomba sulla possibilità di diventare il nuovo tronista del programma.

I retroscena di Alessandro sul trono di Andrea Nicole

Nel corso di una recente intervista, Alessandro Verdolini ha parlato a cuore aperto del percorso vissuto a Uomini e Donne al trono di Andrea Nicole. Il giovane non ha potuto fare a meno di mostrarsi particolarmente dispiaciuto per la piega che ha preso tutta questa situazione. Il protagonista, però, non ha potuto fare a meno di ammettere che, in realtà, si era accorto che tra la tronista e Ciprian ci fosse un’intesa che andava ben oltre quella che avesse con lui.

Il giorno della “scelta”, infatti, Alessandro ha ammesso di aver avuto uno sfogo con Samuele, il corteggiatore di Roberta con cui ha legato parecchio. In tale occasione, si è aperto con lui e gli ha rivelato che sapeva che Nicole non avrebbe scelto lui. Tuttavia, Alessandro ha svelato che non si aspettava minimamente che la giovane decidesse addirittura di agire alle spalle della redazione.

Sarà lui il secondo tronista di Uomini e Donne?

Il comportamento di Andrea Nicole, dunque, è stato giustamente condannato e criticato secondo Alessandro. Ognuno è libero di esprimere la propria opinione, pertanto, nessuno ha detto cose fuori posto o fuori luogo. Ad ogni modo, il protagonista dell’intervista ci ha tenuto a precisare che queste sono cose che assolutamente possono essere superate. Anche se in questo momento sta ancora soffrendo per l’epilogo di questa storia, è certo che presto si riprenderà.

Alla domanda relativa a cosa risponderebbe se dovesse ricevere la proposta di diventare nuovo tronista di Uomini e Donne, infatti, l’ex corteggiatore ha risposto in maniera affermativa. Verdolini ha detto che sarebbe un ipocrita a dire di no, quindi, sarebbe ben felice di iniziare questo nuovo percorso al fianco di Luca, ex corteggiatore e non scelta di Roberta. La redazione asseconderà la sua volontà? Vedremo.