Tina Cipollari svela finalmente chi è Alfredo, poi sull’ex Vincenzo: “Non lo voglio neppure nominare…”

Tina Cipollari ha finalmente rotto il silenzio su uno dei temi più discussi in questo momento, ovvero, il suo presunto nuovo amore Alfredo. Durante una puntata di Uomini e Donne, l’opinionista aveva dichiarato di avere un nuovo uomo.

Dopo questo annuncio, fatto con tanta ironia, di questo fantomatico nuovo flirt non se n’è sentito più parlare, al punto che molti hanno cominciato a sospettare che non esistesse. Finalmente, però, la Cipollari ha fatto chiarezza ed ha svelato anche cosa sia successo con l’ex Vincenzo Ferrara.

Tina parla finalmente di Alfredo

Di recente, Tina Cipollari ha rilasciato un’intervista sul settimanale Vero in cui ha parlato del suo nuovo uomo, Alfredo. I due si sono conosciuti durante la scorsa estate, grazie ad amici in comune che li hanno presentati. Da quel momento è subito nato un certo interesse che li ha spinti ad intraprendere una relazione di coppia. L’uomo in questione è estraneo al mondo della televisione ed è interesse di entrambi che si continui in questa direzione, ma non solo.

L’opinionista ha anche dichiarato di non voler introdurre questa nuova figura maschile nella vita dei suoi tre figli. Mattias, Gianluca e Francesco, infatti, hanno già sofferto abbastanza per tutto questo, pertanto, devono restarne fuori, almeno per il momento. A tal proposito, la donna ha tirato in ballo anche la sua precedente relazione con l’imprenditore Vincenzo Ferrara.

Brutta fine tra la Cipollari e Vincenzo Ferrara

In particolar modo, la donna ha detto di non voler neppure nominate tale signore di Firenze in quanto le cose si sono concluse in un modo davvero brutto e inappropriato. Lui aveva conosciuto i suoi figli, i quali hanno sofferto molto per la sua sparizione. Proprio in virtù di questo, Tina Cipollari ha detto che non presenterà Alfredo ai suoi figli, ma aspetterà per capire se ne valga davvero la pena.

La relazione è davvero troppo fresca per poter pensare in grande. Tina, poi, ha anche dichiarato che, purtroppo, in amore è stata un po’ sfortunata, in quanto tutte le sue relazioni non sono durate molto. Il matrimonio con Kikò Nalli è volto al termine, anche se tra i due continua ad esserci tanto rispetto e tanta stima. La storia con Vincenzo, invece, è finita in malo modo, anche se la donna non ha voluto svelare i reali motivi. Mentre questa con Alfredo come andrà a finire? Non ci resta che attendere per scoprirlo.