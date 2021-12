Oroscopo 25 dicembre 2021: Vergine pensierosi, Bilancia ansiosi

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 25 dicembre preannunciano un Natale all’insegna dell’amore e della famiglia per gli Acquario e gli Scorpione. Sagittario e Capricorno devono prendersi una pausa.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ricordate che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Cercate di non ostinarvi a tutti i costi a voler cambiare le persone che vi circondano. Piuttosto, imparate ad accettare ciò che vi circonda, senza la pretesa di controllare e gestire tutto.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno di Natale, sabato 25 dicembre, esortano i nati sotto questo segno a trascorrere quanto più tempo possibile con le persone care. Evitate i conflitti, almeno in questi giorni di festa e, soprattutto, evitate di parlare di lavoro.

Gemelli. Buon momento per quanto riguarda le emozioni. Le stelle sono dalla vostra parte, pertanto, approfittate di questo momento positivo per fare il primo passo. In ambito professionale, invece, c’è bisogno di una scossa.

Cancro. Cercate di non impelagarvi in faccende troppo complesse per quanto riguarda la sfera sentimentale. Spesso tendete ad essere attratti da tutte le cose complesse che necessitano di cure e attenzioni. Stavolta, però, sarebbe meglio approfittare di qualcosa di più semplice.

Leone. Giornata interessante sul fronte dei sentimenti. Se siete in coppia potrete vivere dei momenti molto effervescenti. I single, invece, potrebbero avere qualche opportunità nel corso dei prossimi giorni. Sul lavoro è importante fermarvi un attimo.

Vergine. I nati sotto questo segno sono piuttosto pensierosi. Cercate di non chiudervi in voi stessi ed apritevi con le persone che vi circondano. Dal punto di vista professionale, invece, meglio rimandare le faccende burocratiche a dopo le festività.

Previsioni 25 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. C’è qualcosa che sta turbando il vostro animo. Cercate di non farvi prendere dal panico e agite in modo cauto e attento. Specie per quanto riguarda le faccende personali, il rischio di incappare in qualche discussione è davvero molto alto.

Scorpione. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Concentratevi sui vostri affetti e sui vostri bisogni, ma non trascurate neppure quelli delle persone care. In ambito professionale ci sono molte cose in ballo, ma rimandate tutto a gennaio.

Sagittario. Questo è il momento di dedicarsi ai vostri affetti. Il giorno di Natale serba sempre un po’ di malinconia, specie per i nati sotto questo segno. Ad ogni modo, cercate di guardare avanti e apprezzate ciò che avete.

Capricorno. L’oroscopo del giorno 25 dicembre vi invita a stare con le persone care. Circondatevi solamente di coloro i quali vi provocano serenità. Evitate tutti quelli che provano in tutti i modi a cambiare ciò che siete e la vostra natura.

Acquario. Le stelle sono favorevoli nel corso della giornata odierna. Concentratevi sull’affetto delle persone care, amici, parenti e amori. Non abbiate paura di amare. Questo è il momento di raccogliere i frutti di quanto avete seminato.

Pesci. Siete un po’ agitati perché non tutte le cose stanno andando esattamente nella direzione sperata. Mettetevi in gioco per quanto riguarda la sfera professionale. in amore non abbiate paura di essere audaci. Sempre meglio rischiare e fallire che non provarci affatto.