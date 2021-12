Oroscopo 26 dicembre e classifica: Ariete in forma, Pesci sottotono

Secondo l’oroscopo del 26 dicembre, i nati sotto il segno dell’Ariete sono in grande forma. Gli Acquario son favoriti sul lavoro, mentre i Pesci e i Capricorno devono mantenere la calma.

Oroscopo primi sei segni

1 Ariete. I nati sotto questo segno sono davvero in forma. Sia dal punto di vista personale, sia professionale, ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo. Se state lavorando a dei nuovi progetti, questo è il momento di insistere sempre di più.

2 Scorpione. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Se state pensando di allargare la famiglia o di compiere qualche passo importante, questo è il momento giusto. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle novità interessanti.

3 Leone. L’Oroscopo del 26 dicembre vi esorta a trascorrere quanto più tempo possibile insieme alle persone care. Impegnatevi di più affinché i vostri desideri si realizzino e non perdete troppo tempo in chiacchiere. In amore bisogna essere audaci.

4 Vergine. Risvolti interessanti sul fronte dei sentimenti. Se state vivendo un momento di grandi cambiamenti, questo è il momento di mettersi in gioco. Non aspettate che siano sempre gli altri a fare il primo passo.

5 Acquario. Le stelle vi favoriscono sul lavoro. Tra la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo potreste trovarvi a fare i conti con delle novità molto interessanti. In ambito sentimentale, invece, è importante sempre audaci e indipendenti.

6 Gemelli. Interessanti risvolti in amore. Anche se qualcosa non dovesse andare esattamente come avevate immaginato, questo non vuol dire affatto che non possiate ugualmente essere felici. Impegnatevi di più per raggiungere i vostri obiettivi.

Previsioni 26 dicembre ultimi segni

7 Toro. Le delusioni fanno parte della vita, tuttavia, cercate di non dare peso a tutto. Cercate di farvi scivolare un po’ di più le cose addosso ed evitate di cimentarvi in faccende troppo complicate. In ambito professionale urge una pausa.

8 Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 26 dicembre vi invitano a prestare un po’ di attenzione in più alle esigenze del partner. Se state vivendo un periodo pieno di cambiamenti, cercate di non farvi prendere troppo dal panico e agite con cautela.

9 Bilancia. Le stelle sono un po’ contrarie. La Luna è in aspetto negativo e questo potrebbe portare alla nascita di qualche conflitto. Quelli più pesanti si avranno soprattutto con se stessi. Fate prima pace con voi stessi e poi con gli altri.

10 Sagittario. Buon momento per il lavoro, un po’ meno per i sentimenti. Siete ancora un po’ provati per qualcosa che è accaduto qualche tempo fa. Anche se apparentemente sembrate forti e menefreghisti, in realtà siete spugne che somatizzano.

11 Capricorno. Cercate di non cedere alle provocazioni. In amore potrebbe nascere qualche piccola discussione, ma vi basterà evitare di alimentare le polemiche e aspettare che la bufera passi da solo. Talvolta la cosa migliore da fare è assolutamente stare fermi.

12 Pesci. Tensioni dal punto di vista emotivo. I nati sotto questo segno sono un po’ sottotono e provati. Non siate troppo irruenti nel manifestare la vostra opinione e cercate di venire in contro a quella degli altri senza imporre il vostro modo di pensare.