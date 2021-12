GF Vip, Delia Duran nuova concorrente? Tutte le anticipazioni e i nuovi ingressi del 2022

A partire da gennaio comincerà la “seconda parte” di questo GF Vip e si vocifera che Delia Duran possa diventare una nuova concorrente. Come già annunciato da Alfonso Signorini, presto ci sarà spazio per nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia.

Questo, chiaramente, per consentire ai protagonisti di creare nuove dinamiche in grado di tenere alta l’attenzione dei telespettatori. Scopriamo, dunque, tutto quello che è emerso e le anticipazioni sul reality show in merito a ciò che accadrà nel 2022.

Le indiscrezioni su Delia Duran, nuova concorrente

Il giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia, ha sganciato delle bombe molto interessanti che riguardano il reality show diretto da Alfonso Signorini. In particolar modo, il protagonista ha alluso al fatto che Delia Duran possa diventare una nuova concorrente. Alex Belli è da poco uscito da questa avventura e lui stesso aveva dichiarato che presto sarebbe cominciata la “seconda fase” del reality show. Questa affermazione per Parpiglia potrebbe anche alludere all’ipotetico ingresso della sua compagna nella casa di cinecittà.

Inoltre, Delia ha sempre dichiarato che avrebbe avuto molto piacere a diventare una concorrente a tutti gli effetti del programma di Canale 5. Qualora questa indiscrezione dovesse trasformarsi in un’anticipazione vera e propria ci sarà sicuramente di cui discutere. L’ingresso di Delia sarebbe certamente in grado di generare molto sgomento, specie per la convivenza forzata con Soleil Sorge.

Altri spoiler sul GF Vip

Ad ogni modo, Delia Duran non è l’unica possibile nuova concorrente del GF Vip. In queste ore si sta facendo sempre più strada il nome di Kabir Bedi. Il suo ingresso in casa era già stato annunciato dalla giornalista Cesara Bonamici, pertanto, sembra una cosa alquanto certa. Inoltre, potrebbe cimentarsi in questa avventura anche la sorella di un personaggio molto famoso, ovvero, Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino.

Un altro inaspettato colpo di scena, però, potrebbe essere determinato anche dall’ingresso in casa di Pippo Baudo. Quest’ultimo non entrerà nelle vesti di concorrente, ma solo come ospite per fare una sorpresa alla sua ex moglie Katia Ricciarelli. Infine, l’ultima indiscrezione sul reality show riguarda la possibile fuga di Sonia Bruganelli dal ruolo di opinionista. La donna a gennaio potrebbe lasciare il suo incarico. Al momento ciò che è certo è che non prenderà parte ad una delle prossime puntate poiché in vacanza con la sua famiglia.